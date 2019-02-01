Камеры пока не смогут проверять ОСАГО. МВД и страховщики не смогли запустить систему

МВД РФ и Российский союз автостраховщиков (РСА), по данным СМИ, не смогли выполнить поручение правительства и запустить систему проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Не удалось объединить базы данных. Поручение дал осенью 2018 года вице-премьер Максим Акимов, и сегодня, 1 февраля, истекает срок его выполнения.

Как пишет «Коммерсантъ», в информационных системах ГИБДД и в АИС ОСАГО есть расхождения. В базе Российского союза автостраховщиков встречаются ошибки, например не хватает сведений о госномерах автомобилей, VIN-номера записаны русскими буквами вместо латинских, действующие полисы дублируются. Система содержит данные о 38 миллионах полисов, из них, по словам источника издания в РСА, 6 миллионов требуют исправлений или дополнений.

Это связано, в частности, с «особенностями» заключения электронных договоров ОСАГО и «неисполнением частью страхователей обязанности по передаче сведений о госзнаке», пояснил «Коммерсанту» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Сейчас, по его словам, ведется работа по выработке алгоритмов нормализации данных. А пока использовать систему для контроля полисов невозможно.

РСА впервые заговорил о возможности применения камер для проверки полисов ОСАГО в 2015 году, с тех пор запуск пилотного проекта несколько раз переносили. Эта тема была поднята прошлой осенью на заседании правительственной комиссии по безопасности движения, которую возглавляет Акимов. После чего он поручил МВД и РСА разобраться с проблемой.