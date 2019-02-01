С крыши 25-этажного дома на «Пионерской» на девушку упала наледь. Пострадавшая в тяжелом состоянии

Наледь с крыши дома на перекрестке Коломяжского и Богатырского проспектов в Петербурге упала на голову прохожей. Девушка в больнице в тяжелом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», девушка 25 лет проходила мимо 15-го дома по Коломяжскому проспекту около шести часов вечера 31 января. Упавший с крыши 25-этажного здания кусок льда пробил ей голову, у пострадавшей также сломана теменная кость, диагностирован ушиб мозга. Пациентка находится в тяжелом состоянии.

Здание, судя по открытым источникам, обслуживает управляющая компания «Уютный дом Коломяжский».

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