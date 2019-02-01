Число эвакуированных накануне в Петербурге и области превысило 25 тысяч человек

75 анонимок с угрозами стали причиной массовой эвакуации в Петербурге. Они пришли с трех электронных ящиков, зарегистрированных на почтовом сервисе в Болгарии.

По информации «Фонтанки», обещаниями взрывов Северную столицу в последний день января пугали практически до вечера — с 09.53 до 16.02. Письма поступали с трех электронных адресов в Болгарии: oleg2019111@mail.bg, inakentii2019@mail.bg и kantimiriс2019@mail.bg. Сотрудники торговых и бизнес-центров, учебных, медицинских и других государственных учреждений получили 75 угроз. Текст был один. Как уже рассказывало наше издание, в нем Петербургу обещали трагедию, взрыв нескольких бомб, и что «прольется кровь невинных людей».

Проверили 62 объекта: 19 торгово-развлекательных и бизнес-центров, 17 учебных заведений, 13 учреждений здравоохранения, 13 иных госучреждений. Взрывчатки нигде не нашли.

Эвакуировали не все, 41 адрес: 32 в Петербурге, 9 в области. Всего на улице оказалось 29514 человек.

В проверках было задействовано 690 сотрудников органов внутренних дел.

Эпидемия заминирований спровоцировала активность и местных «террористов». Так, в три часа дня в Пушкине у ограждения детсада №10 на улице Малиновской, 11, корпус 3, нашли лист бумаги с написанным от руки текстом: «Срочно, здание заминировано, детский сад». Рисковать не стали — из помещения вывели 98 воспитанников и 12 сотрудников. Правда, осмотр прошел быстро, буквально за 15 минут.

А около одиннадцати вечера на телефон «112» позвонил 59-летний гражданин Азербайджана и пообещал взорвать дом, где живет его знакомая — данные ее он назвал. Мужчину разыскивают, из своей фамилии он тоже тайны не делал.