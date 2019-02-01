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Недвижимость
01.02.2019 08:36
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Застройщикам предложат вернуть из Фонда ЖКХ 25% затрат на расселение аварийного жилья

Минстрой предлагает предлагает привлечь инвесторов к расселению аварийного жилья с помощью компенсации затрат и ряда других механизмов. Законопроект министерство разместило на федеральном портале нормативных правовых актов еще в конце прошлого года.  Все изменения уже поддержали члены рабочей группы, пишет 1 февраля РБК со ссылкой на Минстрой.

Сроки внесения законопроекта в Госдуму не уточняются, но по поручению президента России Владимира Путина новые механизмы переселения должны заработать до 20 июля.

Расселение аварийного жилья — часть нацпроекта «Жилье и городская среда», разработанного в рамках выполнения майского указа Владимира Путина 2018 года. Планируется, что к концу 2025 года будет расселено почти 12 млн кв. м жилья, на которых живет 664,2 тыс. человек. Все это жилье было признано непригодным на 1 января 2017 года. Проект распространяется на все российские регионы, кроме Москвы, где уже действует масштабная программа реновации.

Как пишет РБК, чтобы поддержать инвесторов, Минстрой, в частности, предлагает ввести возможность субсидировать девелоперов, которые ведут проекты развития застроенных территорий, то есть расселяют людей из аварийного жилья, а затем строят на освободившихся землях. Предлагается компенсировать застройщикам до 25% понесенных затрат на расселение жителей аварийных домов. Субсидии будут выделяться из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ).

В пояснении к законопроекту говорится, что прирост аварийного жилищного фонда создает необходимость «поддержки застройщиков, реализующих проекты освоения территорий и осуществляющих расселение аварийного жилья». Согласно паспорту проекта, на его выполнение в 2018–2024 годах потребуется 507,2 млрд руб., из которых из внебюджетных источников только 7,4 млрд. То есть на частные инвестиции, согласно паспорту, приходится лишь 1,5% вложений. За счет новых механизмов этот показатель планируется увеличить.

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