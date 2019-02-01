«Виноват колоссальный урожай». В России на четверть подешевела гречка

В 2018 году средняя цена килограмма гречневой крупы в российских магазинах составила 49,9 руб., что на 29,4% меньше, чем в 2017-м. Об этом 1 февраля пишет РБК на основе данных Росстата.

Это самое большое снижение розничных цен среди всех социально значимых продуктов. Помимо гречневой крупы в 2018 году заметно снизились средние цены на репчатый лук (на 9,7%, до 25,3 руб. за 1 кг) и на сахар-песок (на 7,2%, до 40,3 руб.).

Больше всего из социально значимых продуктов в прошлом году подорожало пшено (на 26%, до 40,3 руб. за 1 кг). Существенно возросли цены на морковь (на 15%, до 36,8 руб.) и баранину (на 6,3%, до 363,9 руб.).

Перечень социально значимых товаров первой необходимости правительство утвердило в 2010 году. В него входят хлеб, пшеничная мука, некоторые виды мяса, курица, мороженая рыба, питьевое молоко, куриные яйца, сахар-песок — всего 24 товарные позиции. На них государство может установить на 90 дней предельно допустимые розничные цены, если в течение месяца товар хотя бы в одном регионе подорожал более чем на 30%.

В снижении цен на гречку в 2018 году «виноват колоссальный урожай», рассказал директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По данным института, резко дешеветь гречка начала в марте 2018-го из-за избытка предложения. В 2016–2017 годах Россия собрала два рекордных урожая гречихи подряд: 1,2 млн и 1,5 млн т соответственно.