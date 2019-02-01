Российская армия получит самолёты образца 1947 года. Минобороны закупило «кукурузники»

Министерство обороны в рамках гособоронзаказа получило несколько самолетов Ан-2, известных под названием «кукурузник». Об этом 1 февраля пишет газета «Красная звезда».

В материале отмечается, что в рамках гособоронзаказа приняты и отправлены в войска легкие многоцелевые самолеты Ан-2. При этом о количестве поставленных самолетов не сообщается. Также не уточняется, какие войска получили эти самолеты на вооружение.

Также, Минобороны в рамках гособоронзаказа получило пассажирский самолет Ту-154М.

Ан-2 — советский легкий многоцелевой самолет. Представляет собой поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом. Первый самолет этого типа поднялся в воздух в 1947 году, а благодаря использованию в сельхозавиации получил прозвище «кукурузник».