Reuters: Венесуэла продаст Арабским Эмиратам около 15 тонн золота

Центробанк Венесуэлы готовит к продаже в Объединенные Арабские Эмираты около 15 тонн золота за евро. Об этом 31 января пишет Reuters со ссылкой на свои источники в Каракасе.

По информации издания, венесуэльский ЦБ 26 января уже направил в ОАЭ чартер с тремя тоннами золота. Всего же может быть продано до 29 тонн. Золото находится у Каракасе, в хранилищах ЦБ, уточняет Reuters.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что часть венесуэльского золотого запаса якобы хранится в России — и именно это золото продали в ОАЭ, а наличные доставили в Венесуэлу на самолете дальневосточной авиакомпании «Ерофей». Однако эту информацию официально опровергли в ЦБ РФ и посольстве РФ в Венесуэле.

Отметим, в тот день, когда в Венесуэлу прибыл самолет компании «Ерофей», президент Николас Мадуро заявил о выделении €1 млрд на программу благоустройства страны, которая должна превратить ее в туристический центр Латинской Америки.