Колумбиец Вильмар Барриос прошел медосмотр и завтра присоединится к «Зениту»

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос в ближайшее время будет официально представлен в качестве игрока «Зенита». Как сообщает Gol Caracol, 25-летний футболист в четверг, 31 января, успешно прошел медосмотр в Барселоне.

В пятницу, 1 февраля, Барриос должен уже будет присоединиться к «Зениту» на сборах. Контракт футболиста рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

A esta hora, Wilmer Barrios presenta exámenes médicos en España para convertirse en nuevo jugador del @fczenit_en, tras salir de @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/NCumbI6nCF — Juan Bee. (@JDBeetar) 31 января 2019 г.

Напомним, колумбийца сняли прямо с автобуса, который направлялся на матч. Барриосе пришлось вместе с вещами выйти из автобуса и готовиться к отправке в Россию.

Вильмар Барриос родился 16 октября 1993 года. Воспитанник колумбийского клуба «Депортес Толима». В 2016 перешел в «Боку Хуниорс» за 2,6 млн евро. В текущем сезоне сыграл в шести матчах чемпионата Аргентины. Провел 15 матчей за сборную Колумбии, в том числе на чемпионате мира-2018 в России.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в среду, 30 января, заявил, что клуб планирует дозаявить для участия в Лиге Европы трех новичков. Один из них – защитник Ярослав Ракицкий, которого сине-бело-голубые уже официально представили.