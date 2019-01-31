Акционер «ЛСР» предложил 47 млн за свободу вице-губернатора Ленобласти Коваля, матерно хулившего руководство страны

В Петербурге арестован вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль. Его давний друг, акционер компании «ЛСР» Владимир Черняев, предлагал за свободу чиновника залог 47 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 31 января Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коваля, обвиняемого в организации мошеннического хищения 28 млн рублей.

Арест не входил в планы областной власти. Губернатор Александр Дрозденко дал Ковалю крайне положительную характеристику, а спикер парламента Сергей Бебенин — личное поручительство.

Эффектнее всего выступил бизнес. Акционер «ЛСР» Владимир Черняев предложил залог в 47 млн рублей за свободу Коваля. Сумма составляет все его сбережения.

Следователь УФСБ Петербурга и области призвал суд не верить ангельскому портрету обвиняемого. В подслушанном чекистами служебном разговоре чиновников вице-губернатор «высказывался такими словами о руководстве страны, какие нельзя произносить в судебном заседании и обществе, матом», – приводит слова следователя пресс-служба судов. Не слишком красит Коваля и открытая виза в Англию.

По версии следствия, Коваль похитил 28 млн рублей, являясь заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям компании «Газпром газораспределение», заключившей контракт с фирмой «Межрегионстрой» на строительство двух баз газового хозяйства в Вологодской области в 2013-м. Собственно в стройку якобы было вложено меньше «отката» — 26 млн. Коваль арестован до 28 марта.