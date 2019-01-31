В легенде о короле Артуре появились новые страницы. Их случайно обнаружили в Бристоле

Сотрудник Бристольского университета нашёл в местной библиотеке ранее неизвестный фрагмент саги о короле Артуре и рыцарях Круглого стола «Ланселот-Грааль». Об этом говорится в сообщении вуза.

University of Bristol

Отрывок состоит из семи страниц рукописного текста. Они лежали внутри сборника работ французского теолога Жана Жерсона, опубликованного в Страсбурге между 1494 и 1502 годами.

Найденный фрагмент главным образом посвящён волшебнику Мерлину. Специалисты утверждают, что этот текст ранее не был известен. В частности, в нем более детально описаны действия Мерлина и других персонажей саги, особенно во время битв.

University of Bristol

«Ланселот-Грааль» — это анонимный цикл романов о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, написанный на старофранцузском языке в XIII веке. Предполагается, что именно этот цикл в XV веке лёг в основу книги «Смерть Артура» — наиболее полным сборником легенд о персонаже, написанном англичанином Томасом Мэлори.