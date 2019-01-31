Жуткая вонь снова терзает жителей Васильевского острова. Запах портит жизнь обитателям набережной Шмидта, 17-й и 19-й линий

Жители Васильевского острова в Петербурге вновь жалуются на нестерпимую вонь. Источник неприятного запах не найден, но амбре ощущается в районе набережной Шмидта. Сообщения появились в соцсетях вечером 31 января.

Местные обитатели чувствуют канализационные нотки в воздухе рядом с музыкальной школой №11 и у Благовещенского моста. Также неприятно дышать жителям 17-й и 19-й линий.

Островитяне уже жаловались на дурной запах 19 января. Это совпало с обрушением склада в Морском порту Санкт-Петербурга, в котором якобы могли храниться минеральные удобрения. После публикации «Фонтанки» Следственный комитет решил проверить площадку, но инспекция не выявила опасных химикатов. В итоге источник резкой вони так и не был найден.