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31.01.2019 22:48
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Члена банды Шамиля Басаева приговорили к 14,5 годам лишения свободы спустя 20 лет после нападения на часть под Грозным

Член банды Шамиля Басаева Руслан Батаев приговорён Верховным судом Чечни к 14,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщает 31 января РБК со ссылкой на ТАСС, следователям удалось установить, что Батаев добровольно вступил в группировку, которая действовала на территории Чеченской республики. Там он научился стрелять, а также расставлять мины. 

«Пройдя идеологическую обработку, он принял участие в боестолкновениях с Вооруженными силами России в Чечне. <...> В ходе следственных действий фигурант уголовного дела полностью признал свою вину», — говорится в сообщении УФСБ по Ставропольскому краю.

Уголовное дело расследовалось по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Преступление, за которое Батаев понесёт наказание, было совершено 4 октября 1999 года. Банда Басаева и Хаттаба напала на военнослужащих части Минобороны в районе станицы Червленная в 32 км от Грозного. Жертвами нападения стали 15 военнослужащих, еще 28 получили ранения.

За это нападение уже отбывают наказание 23 участника банды Басаева и Хаттаба, еще шесть человек объявлены в федеральный розыск.

Напомним, что в конце ноября 2018 года силовики задержали участника банды Шамиля Басаева, который подозревается в одном из самых крупных терактов за всю историю постсоветского времени — нападении на Буденновск в 1995 году.

В это же время в руки силовиков попали два предполагаемых участника нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году около села Улус-Керт в Чечне – Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев. А через месяц был задержан еще один участник той атаки Шамиль Казбулатов. 

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