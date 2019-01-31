«Наши девчонки парились в бане с высокопоставленными тайскими генералами». Секс-тренер Алекс Лесли заявил, что за задержанием в Таиланде Насти Рыбки стоит ФБР

Секс-тренер Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его самая известная ученица Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) заявили, что, по их данным, за их задержанием в Таиланде стоит ФБР. Об этом они рассказали в интервью изданию The Bell, опубликованном 31 января.

За все интервью Рыбка вставляет всего несколько фраз, в основном беседует с журналистами Лесли. Он уверяет, что задержание в Таиланде якобы было организовано американскими разведчиками.

«Я думаю, что за нашим заключением в Таиланде стоят американцы, в частности — ФБР. Это не паранойя, мы пытались что-то выяснить сами и нанимали частного детектива, который подтвердил наши догадки. При задержании присутствовали два человека, Дуглас Шубридж и Терри Парненон. По словам нашего детектива, они работают на DSI (Department of Special Investigations), который называют «подразделением ФБР в Таиланде». Наши девчонки с тренингов развели двух высокопоставленных тайских генералов, парились с ними в бане — и те тоже рассказали, что дело было проплачено именно ФБР. По их словам, нас предполагалось держать в тюрьме, «пока не закончится срок Трампа», – рассказал Лесли.

Он подчеркнул, что против него и Рыбки в тайском суде свидетельствовал некий Павел Юнко — его бывший ученик и гражданин США, который после суда исчез.

Лесли сказал, что видел недавнюю публикацию Навального, в которой якобы помощники Дерипаски обсуждают посадку секс-тренера и его ученицы. Алекс Лесли подчеркнул — по его мнению, олигарх может стоять за их проблемами в России, но не в Таиланде.

«Из прослушки ясно, что разговор идет уже после нашего задержания, а оно явно было срежиссировано и проплачено. Думаю, Татьяна (Монэгэн, на записи именно она обсуждает судьбу задержанных в Таиланде. Навальный приводит доказательства того, что она работала с Дерипаской. — прим. ред.) здорово обиделась на Настю и хотела отомстить. Ей повезло, что всю грязную работу за нее сделали другие. Татьяна может стоять за делом в России, но не в Таиланде», – уточнил Лесли.

Он также рассказал, что им с Рыбкой очень помогал консул РФ в Таиланде Владимир Пронин.