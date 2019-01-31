На Урале пьяный сотрудник спецроты ГИБДД задавил пешехода и скрылся. Офицера нашли, уволили и арестовали

Офицер полиции арестован в Свердловской области. Сотрудник ДПС насмерть сбил пешехода, будучи пьяным за рулём, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщает портал E1.ru 31 января, задержанный состоял в спецроте ГИБДД, которая сопровождает кортежи первых лиц в Екатеринбурге. Всё случилось утром 27 января в области. Пьяный офицер ГИБДД, сидевший за рулем Volkswagen Touareg, сбил мужчину на дороге. Испугавшись последствий, мужчина уехал, бросив труп.

Но лихача быстро разыскали. Сообщается, что полицейский написал явку с повинной и дал признательные показания. В данный момент он уволен из органов и находится под стражей.