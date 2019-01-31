«Все это пропагандистские утки». Посол РФ в Венесуэле опроверг сообщения о вывозе золота в Россию
Российский посол в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что ему ничего неизвестно, о вывозе венесуэльского золотовалютного запаса в Россию. Об этом 31 января пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости».
«Все это пропагандистские утки, которые, на мой взгляд, запускаются с одним намерением — навредить имиджу России во всем мире», — сказал Заемский.
От более подробных комментариев посол отказался, поскольку, по его словам, у посольства нет информации по этому поводу. Дипмиссия не оформляла разрешений на пролет российских самолетов и не вела переговоров с ЦБ Венесуэлы о золоте.
Напомним, ранее «Новая газета» писала, что, по ее данным, 31 января в Москву вернулся борт авиакомпании Nordwind, который 28 января улетел в Каракас якобы без пассажиров. Журналисты предполагали, что в Россию могли вывезти до 30 тонн золота из Венесуэлы.
Эту информацию уже официально опровергали в Центробанке РФ — его глава Эльвира Набиуллиона подчеркнула, что Венесуэла не держит и не держала в России свой золотой запас.
Справка:
Напомним, что Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. Его полномочия признали США, Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы, в случае если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов. Сам Мадуро уже заявил, что ультиматум ЕС отвергает и не собирается покидать свою должность. Законным президентом Николаса Мадуро считают РФ, Китай, Мексика и ряд других стран.