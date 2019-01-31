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Общество
31.01.2019 21:48
Печать

Агентство бизнес новостей сменило собственника. Новостной портал купил бывший зампред комитета по печати Смольного

Петербургское Агентство бизнес новостей (сайт abnews.ru) сменило собственника. Об этом 31 января в соцсетях сообщили сотрудники редакции. 

«Сайт остается, но у него сменился собственник. Теперь, насколько нам известно, это Олег Третьяков (владелец портала «Мойка78» – прим. ред.), но формально сделка заключена на другого человека — и это Алексей Дементьев. Так что то расставание, которое мыслилось мной в перспективе «ну когда-нибудь», резко приблизилось, и больше я не главред АБН», – написала в Facebook Елена Васильева, главный редактор новостного портала.

«Скорее всего сайт, который мы строили пять лет, вскоре вольется в сводный хор "50 оттенков Беглова". Что ж, круг замкнулся, мы начали в одни губернаторские выборы — заканчиваем в другие», – сообщил на своей странице экс-гендиректор Агентства Василий Романов (также занимал должность главреда в 2014-2017 годах).

Ранее портал принадлежал разным юридическим лицам, входящим в группу компаний «Фудлайн» Максима Иванова. Компания является импортером продуктов питания в Россию. Также Иванов является сооснователем группы компаний «Галактика», производителей молочных продуктов. В конце 2018 года он заявлял журналистам о трудностях в бизнесе из-за кризиса и предрекал сокращение дистрибуции в ближайшие годы. Иванов уже пытался участвовать в медиабизнесе, в начале 2000-х его компания владела акциями радио «Спутник», вещавшего в Петербурге, Выборге и Финляндии.

Новый собственник портала abnews.ru — Алексей Дементьев — до осени прошлого года работал в петербургском комитете по печати. До этого возглавлял редакцию принадлежащей Смольному газеты «Петербургский дневник».  Перед этим Дементьев был главредом издания delovoe.tv, шеф-редактором сайта «Делового Петербурга», начальником информационного отдела «Радио Балтики».

«Я намерен развивать АБН, как бизнес-СМИ, в городе сейчас наблюдается дефицит деловой информации. Тем не менее, в той части, что касается проведения пресс-конференций, никакой цензуры не будет», – заявил Алексей Дементьев. Он отказался раскрывать информацию о сумме сделки, а также о том, в какие сроки она была проведена. Дементьев подчеркнул, что совершил покупку в своих интересах и никто, включая членов правительства города или других медиаменеджеров, за этой сделкой не стоит.

Сайт abnews.ru публикует, помимо деловых новостей, общественно-политические заметки, в том числе о деятельности оппозиционных политиков. По данным редакции, портал посещали ежедневно 10 тысяч человек. По итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 991 тысячу рублей.


© Фонтанка.Ру

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