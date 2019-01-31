В Москве арестованы родственники сенатора Рауфа Арашукова. Давших показания против них взяли под госзащиту

Главы дочерних предприятий «Газпрома» и родственники сенатора Рауфа Арашукова арестованы в Басманном суду по делу о хищении более 30 млрд рублей. Им вменили участие в преступном сообществе, главой которого считается 59-летний советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Басманного суда, к вечеру 31 января избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти человек. В преступное сообщество объединены Рауль Арашуков, его племянник, гендиректор компании «Газпром газораспределение Астрахань» Руслан Арашуков, руководитель «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов и его первый заместитель Николай Романов, а также глава филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минводах Гузер Хашукаев.

«Мера пресечения подозреваемым избрана до 30 марта», – добавили в пресс-службе.

По версии следствия, Рауль Арашуков в течение 17 лет выстраивал теневую газовую империю, назначая своих родственников и знакомых на различные должности в структурах ТЭК Северного Кавказа. Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ продажей компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ущерб оценивается в 31 млрд рублей, СК не надеется его возместить.

Рауль Арашуков не признал вину в организации преступного сообщества и хищениях, назвав информацию следствия новой для него.

Следователь, просивший арестовать Арашукова-старшего, заявил о взятых под госзащиту свидетелях, давших против фигурантов показания.

Член Совета Федерации Рауф Арашуков заключен под стражу накануне. Ему предъявили обвинение в организации убийств в 2010 году, когда были застрелены лидер молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков и претендент на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. Уголовные дела были объединены лишь осенью 2018 года и переданы в центральный аппарат СКР.