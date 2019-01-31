«Просто сердце подсказало, что надо её взять». Похититель картины Куинджи рассказал, что хотел встретиться с Путиным

Обвиняемый в похищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» заявил, что раскаивается в преступлении и надеется, что суд ограничится исправительными работами. Интервью с Денисом Чуприковым опубликовано 31 января в «Московском комсомольце».

Чуприков рассказал, что корыстных целей не преследовал и вообще красть картину, когда зашел в музей, якобы не собирался. «Я хотел посмотреть картину, где образ Иисуса в саду. И меня озарило, что делать дальше», – заявил похититель. По его словам, он «немного владеет гипнозом», что позволило ему пройти в Третьяковку без билета, снять картину со стены и спокойно выйти с ней из музея.

«Я не читал названия полотна, просто сердце подсказало, что надо её взять. Понравились виды на ней. Я не резал её ножиком, не портил, понимая, какая это ценность. Так что ущерба картине не нанёс. Я, правда, хотел её вернуть», – объяснил Чуприков.

Он уточнил, что при помощи кражи картины хотел обратить на себя внимание и затем пообщаться с Владимиром Путиным. «Думал, украду, утром верну и во время возвращения попрошу о встрече с президентом», – сказал Чуприков. Он хотел сообщить президенту свои идеи по поводу улучшения жизни в России.