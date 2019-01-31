Происшествия
«Просто сердце подсказало, что надо её взять». Похититель картины Куинджи рассказал, что хотел встретиться с Путиным
Обвиняемый в похищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» заявил, что раскаивается в преступлении и надеется, что суд ограничится исправительными работами. Интервью с Денисом Чуприковым опубликовано 31 января в «Московском комсомольце».
Чуприков рассказал, что корыстных целей не преследовал и вообще красть картину, когда зашел в музей, якобы не собирался. «Я хотел посмотреть картину, где образ Иисуса в саду. И меня озарило, что делать дальше», – заявил похититель. По его словам, он «немного владеет гипнозом», что позволило ему пройти в Третьяковку без билета, снять картину со стены и спокойно выйти с ней из музея.
«Я не читал названия полотна, просто сердце подсказало, что надо её взять. Понравились виды на ней. Я не резал её ножиком, не портил, понимая, какая это ценность. Так что ущерба картине не нанёс. Я, правда, хотел её вернуть», – объяснил Чуприков.
Он уточнил, что при помощи кражи картины хотел обратить на себя внимание и затем пообщаться с Владимиром Путиным. «Думал, украду, утром верну и во время возвращения попрошу о встрече с президентом», – сказал Чуприков. Он хотел сообщить президенту свои идеи по поводу улучшения жизни в России.
«Я на сайте пытался записаться на прием, и в Кремль приходил, меня там встретили сотрудники ФСО, записали мои данные и сказали, что все передадут. Вы не думайте, я не сумасшедший, на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере — прим. ред.) не стоял. Хотя все это звучит странно, соглашусь. Но у меня были кое-какие идеи, я хотел их донести», – пояснил похититель.
Справка:
Картину «Ай-Петри. Крым» предприниматель из Феодосии Денис Чуприков похитил прямо на глазах у посетителей Третьяковской галереи. Полотно нашли 28 января, подозреваемый задержан, он спрятал украденное на стройке в Одинцовском районе. Полиция начала искать пропавшее не сразу — изначально правоохранители шли по следам исчезнувшей из гардероба шубы. Кража стала поводом для многочисленных шуток. Например, Максим Леонидов посвятил происшествию романс, где есть слова: «Никасу Сафронову обидно». На днях стало известно о том, что украденному Куинджи посвятят выставку в Русском музее.