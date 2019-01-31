18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -4
$ 65.36р
75.20р
22:05 31.01.2019
Расширенный поиск

Происшествия
31.01.2019 21:25
Печать

«Просто сердце подсказало, что надо её взять». Похититель картины Куинджи рассказал, что хотел встретиться с Путиным

Обвиняемый в похищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» заявил, что раскаивается в преступлении и надеется, что суд ограничится исправительными работами. Интервью с Денисом Чуприковым опубликовано 31 января в «Московском комсомольце». 

Чуприков рассказал, что корыстных целей не преследовал и вообще красть картину, когда зашел в музей, якобы не собирался. «Я хотел посмотреть картину, где образ Иисуса в саду. И меня озарило, что делать дальше», – заявил похититель. По его словам, он «немного владеет гипнозом», что позволило ему пройти в Третьяковку без билета, снять картину со стены и спокойно выйти с ней из музея. 

«Я не читал названия полотна, просто сердце подсказало, что надо её взять. Понравились виды на ней. Я не резал её ножиком, не портил, понимая, какая это ценность. Так что ущерба картине не нанёс. Я, правда, хотел её вернуть», – объяснил Чуприков.

Он уточнил, что при помощи кражи картины хотел обратить на себя внимание и затем пообщаться с Владимиром Путиным.  «Думал, украду, утром верну и во время возвращения попрошу о встрече с президентом», – сказал Чуприков. Он хотел сообщить президенту свои идеи по поводу улучшения жизни в России.

«Я на сайте пытался записаться на прием, и в Кремль приходил, меня там встретили сотрудники ФСО, записали мои данные и сказали, что все передадут. Вы не думайте, я не сумасшедший, на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере — прим. ред.) не стоял. Хотя все это звучит странно, соглашусь. Но у меня были кое-какие идеи, я хотел их донести», – пояснил похититель.

Справка:

Картину «Ай-Петри. Крым» предприниматель из Феодосии Денис Чуприков похитил  прямо на глазах у посетителей Третьяковской галереи. Полотно нашли 28 января, подозреваемый задержан, он спрятал украденное на стройке в Одинцовском районе. Полиция начала искать пропавшее не сразу — изначально правоохранители шли по следам исчезнувшей  из гардероба шубы. Кража стала поводом для многочисленных шуток. Например, Максим Леонидов посвятил происшествию романс, где есть слова: «Никасу Сафронову обидно». На днях стало известно о том, что украденному Куинджи посвятят выставку в Русском музее.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
СК «Полис Групп»
31.01.2019 16:26

Строительство школы в ЖК «Краски лета» ведется активными темпами

Компания «Полис Групп» продолжает строительство школы на 1175 мест в составе жилого комплекса «Краски лета».
предоставлено компанией «Галамарт»
31.01.2019 15:27

Ароматизаторы New Galaxy: как на нас влияют различные запахи

Если вы пользуетесь ароматизаторами для дома или автомобиля, знания какой аромат для чего подходит, вам очень пригодятся. «Усыпляющий» аромат, когда вы за рулем, может сослужить плохую службу, поэтому запахом лаванды лучше наслаждаться дома.
«Петербургская Недвижимость»
31.01.2019 13:27

«Петербургская Недвижимость» отметила рост спроса на элитные проекты

Ведущий строительный брокер отмечает высокие темпы продаж нового элитного дома на Петровском острове The One от Setl City.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.01.2019 12:31

Система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» вновь получила «Знак качества»

31.01.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне A1.ib. Ранее у банка действовала оценка А1.ib от 17.05.2017.
«Аквилон Инвест»
31.01.2019 12:28

«Аквилон Инвест» расширил парк строительной техники в Санкт-Петербурге

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил собственный парк строительной техники в Санкт-Петербурге до 20 единиц. Таким образом, сегодня потребности стройплощадок в Северной столице в башенных кранах обеспечены на 100%.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
31.01.2019 11:39

В ЖК «Самоцветы» открылся новый детский сад

30 января 2019 года в составе жилого комплекса «Самоцветы», реализованного компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), открылся новый современный детский сад № 27 имени И. А. Бунина.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
31.01.2019 10:22

«Петербургская Недвижимость» подвела итоги года

Ведущий строительный брокер «Петербургская Недвижимость» увеличил количество реализованных квартир на 21,1%.
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
30.01.2019 18:00

Новый центр мебели и интерьера откроется в Петербурге

В августе 2019г на улице Фучика планируется открытие центра мебели и интерьера «Кубатура», который соберет под одной крышей все необходимое для комплексной смены интерьера квартиры, дома и офиса.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
30.01.2019 16:55

Добрый дом в Шушарах

СК "Дальпитерстрой" ввела в эксплуатацию очередной дом в Шушарах - на этот раз на Новгородском проспекте, 4. Здание радует глаз "теплой" раскраской и необычно по своей "начинке".
ГК «Эталон»
30.01.2019 14:58

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ГК «КВС»
30.01.2019 12:55

Удачное сотрудничество с ГК «КВС»

Абсолют Банк поблагодарил застройщика за сотрудничество по ипотечному кредитованию в 2018 году, вручив награду и благодарственное письмо.
pixabay.com
30.01.2019 11:25

Becar Asset Management стала партнером международной гостиничной сети

Becar Asset Management и международная гостиничная сеть Wyndham Hotels & Resorts подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий совместную деятельность компаний в гостиничной сфере.