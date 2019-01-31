«Левада-центр»: Рекордное за последние 12 лет число россиян считают, что страна движется не в том направлении

Почти половина россиян считают, что страна идёт неверным курсом. Количество сомневающихся достигло 45% — это максимум за последние 12 лет, следует из очередного исследования «Левада-центра», опубликованного 31 января.

42% респондентов уверены, что всё в порядке, и Россия движется по верному пути, ещё 13% не смогли ответить на вопрос. Результаты опроса говорят о том, что 64% россиян одобряют деятельность Владимира Путина. В оппозиции к ним оказались 34% опрошенных.

С отношением к деятельности Госдумы РФ ситуация зеркальная: 64% недовольны её работой, 33% все устраивает.

Ранее стало известно, что по итогам январского опроса ВЦИОМ рейтинг доверия президенту России побил исторический минимум и составил 32%.