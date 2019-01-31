Смольный отправил «Метрострою» 179 млн рублей. Компания перечислила их на зарплату рабочим

«Метрострой» отправил своим сотрудникам зарплату за декабрь, но когда деньги поступят — неизвестно. Об этом 31 января «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.

«Средства, которые позволят выплатить зарплату, поступили на счет «Метростроя» только сегодня. Заявки с подрядных организаций были собраны заранее, поэтому средства сразу были направлены в СМУ. Как быстро они дойдут до карточек работников теперь целиком и полностью зависит от работы банков и судебных приставов, которые, по нашей информации, уже обрабатывают заявки и готовят соответствующие постановления», – сообщили в компании.

Деньги для рабочих — 179 млн рублей за строительство оранжевой линии подземки «Метрострою» – отправили городские власти. В компании рассказали, что этого достаточно, чтобы начать выплаты рабочим.

Проблемы с выдачей вознаграждений у «Метростроя» возникли в конце прошлого года, когда налоговая служба наложила на счета компании ограничения, связанные с переводом средств. В результате выдача долгов по зарплате почти 6 тысячам рабочих превратилась для компании и городских властей в настоящую эпопею.

Напомним, что в конце прошлой недели метростроители отправили письмо врио губернатора Петербурга Александру Беглову, в котором просили вмешаться в происходящее между Смольным и компанией. В частности, они просили перечислить компании средства, которые «Метрострой», в свою очередь, мог бы направить на погашение долгов по зарплате.