Чартеры в революцию. В загадочных самолетах из России ищут венесуэльское золото

Из Москвы в Каракас за последние полторы недели вылетело больше рейсов, чем за прошлый год. Российские авиакомпании отказываются раскрывать информацию о загрузке и заказчиках.

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Воздушное сообщение между столицами России и Венесуэлы получило внезапный импульс после того, как президент Николас Мадуро столкнулся с угрозой потерять власть, а его политический оппонент Хуан Гайдо поддержан лидерами мировых держав. Таинственные рейсы только подогревают слухи российских наемниках и венесуэльском золоте.

Информация о переброске бойцов из ЧВК «Вагнер» для защиты Мадуро появилась 25 января. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в Венесуэлу их отправляют на бизнес-джетах из Москвы с промежуточной посадкой в Кубе. Официального подтверждения этому нет, косвенным можно считать слова самого Николаса Мадуро, который вдруг заявил об очень хорошей охране, отказавшись раскрыть детали.

28 января внимание журналистов привлек необычный чартер из аэропорта Внуково, который выполняла авиакомпания Nordwind. Перевозчик зарегистрирован в качестве юридического лица ООО «Северный ветер», компания создана в марте 2008 года. Выручка за 2017-й составила 30 млрд рублей.

По данным СПАРК, 95 % долей акций перевозчика принадлежат ООО «Пегас» (турагентство оператора «Пегас-туристик»), которой единолично владеет Каринэ Букрей. Остальные 5 % авиакомпании принадлежат напрямую Букрей. Каринэ Витальевна входит в список украинской базы данных «Миротворец» за «сознательное нарушение законодательства Украины путем организации авиаперелетов» в Крым.

Полет Boeing-777 в Венесуэлу пресса связывала с возможным обеспечением физической охраны президенту Мадуро силами российской частной военной компании. Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса опровергал эту информацию. Впрочем, по его утверждению, из России вообще не прибывал самолет. Также высказывалась версия о том, что Boeing должен был вывезти из Каракаса в Россию не менее 20 тонн золота. Об этом заявляла национальная ассамблея Венесуэулы. «Новая газета» в публикации 31 января выдвинула предположение, что за золотом летал другой самолет – Boeing-757 компании «Ерофей».

Маршрутная сеть перевозчика в основном содержит внутрироссийские и курортные направления, в список которых не входит Венесуэла. По данным трекера Flightradar24, самолет Boeing 777 с регистрационным номером VP-BJG, выполняющий рейс NWS9801 из Внуково в Каракас, взлетел 28 января в 16:54 по Гринвичу (19:54 по московскому времени).

Самолет с регистрацией VP-BJG был выпущен в 2006 году, но до апреля 2018 года летал в мексиканской Aeromexico. Российская авиакомпания взяла борт в лизинг от собственника Aercap. В салоне VP-BJG установлено 49 кресел бизнес-класса и 228 кресел эконом-класса.

В авиакомпании Nordwind отказались рассказать, сколько пассажиров вылетело 28 января из России в Венесуэлу. «Это был чартерный рейс. Его цель и количество пассажиров и груза на борту, если они были, нам неизвестны, – 31 января сообщил «Фонтанке» директор по маркетингу и PR авикомпании Nordwind Александр Сухоруков. – Наличие двух экипажей, на чем акцентировали внимание СМИ, обычная практика». По его словам, решение до сегодняшнего дня не комментировать осуществленные в Каракас чартеры было принято собственниками перевозчика.

Источник «Фонтанки» в аэропорту Внуково рассказал, что самолет авиакомпании Nordwind улетел из Москвы не пустым, а в его салоне, вмещающем почти 280 человек, находилось 30 пассажиров. «Все они проходили через терминал бизнес-авиации Внуково-3. Кто они – я не знаю», – рассказал собеседник «Фонтанки». Подтвердить эту информацию с помощью других источников не удалось.

Это не первый рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в Каракас за последние два месяца.

По данным трекера Flightradar24, тот же самый борт – VP-BJG – выполнял полеты в Венесуэлу 3 и 9 декабря 2018 года. Александр Сухоруков подтвердил «Фонтанке» информацию о совершавшихся в конце прошлого года полетах.

Экипаж Nordwind провел в Каракасе двое суток, после чего самолет вернулся во Внуково рейсом NWS9802. Были ли на его борту все те же 30 человек, установить не удалось.

30 января в Каракас прибыл борт другой российской авиакомпании. На этот раз не пассажирский, а грузовой. Самолет Boeing 757-200PCF с регистрационным номером VP-BHM выполнил рейс ERF9703 авиакомпании E-Cargo из Кабо Верде в Каракас. В течение предыдущих суток самолет перелетел из московского Внуково в Дубай, затем в Касабланку, а уже оттуда на Кабо Верде. Во всех полетах использовался одинаковый номер рейса.

Бренд E-Cargo используется для выполнения рейсов авиакомпании «Ерофей». 100% собственником компании является Андрей Чупров. По данным СПАРК, ему также полностью принадлежит зарегистрированная в 2006 году ООО «Аэроконсалт», а также АО «Эйрвейз Техникс». По данным издания АТО.ру, «Эйрвейз Техникс» является провайдером инжиниринговых услуг для авиатехники и аккредитованным Росавиацией центром по ее сертификации.

Флот авиакомпании «Ерофей» состоит из одного самолета. Это Boeing 757-200, который был выпущен в 1991 году. До 2018 года лайнер находился во флоте американской United Airlines в качестве пассажирского. Затем борт конвертировали в грузовой вариант. Свой первый коммерческий рейс авиакомпания «Ерофей» выполнила 26 июля 2018 года по маршруту Домодедово—Нижневартовск—Певек. По данным сайта авиакомпании «Ерофей», максимальная коммерческая загрузка самолета составляет 30,3 тонны.

Как и в случае с Nordwind, для E-Cargo полет 30 января не первый за последние месяцы. По данным Flightradar24, самолет прилетал в Каракас 19 января из Марокко, откуда до этого прибыл из Москвы с промежуточной посадкой в Дубае. 21 января самолет вылетел во Внуково с остановками в тех же аэропортах. По такому же маршруту самолет летал с 1 по 5 декабря и с 1 по 5 сентября 2018 года. Представители авиакомпании E-Cargo отказались раскрывать информацию о рейсах в Венесуэлу.

В СМИ авиакомпании Nordwind и E-Cargo связывают через ООО «Пегас». Изначально ООО «Ерофей» было зарегистрировано Алексеем Фраймовичем. Андрей Чупров стал владельцем компании 27 апреля 2018 года, спустя почти год после ее регистрации. При этом Фраймович до 2012 года значился соучредителем ООО «Авиакомпани Икар» (летает под брендом Pegas Fly). По данным системы СПАРК, сейчас компания на 100% принадлежит Каринэ Букрей.

Андрей Меньшенин,

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»