Как «Единая Россия» сказала «слава Макарову»

Петербургские единороссы послушали про падение своего рейтинга и переизбрали на посту секретаря Вячеслава Макарова. Две сотни партийцев хлопали в ладоши, узнав, что в городе не будет политических потрясений.

Михаил Огнев, "Фонтанка.ру"

В Петербурге состоялась конференция региональной «Единой России». Интриги не случилось: спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров победил своего заместителя в парламенте Анатолия Дроздова со счетом 199:3. Однако собрание чиновников и депутатов разного уровня стало поводом для политических заявлений, приуроченных к губернаторским и муниципальным выборам.

Тридцать вторая конференция единороссов отличалась от других лицами. Исполнительную власть на ней впервые представляла вице-губернатор Любовь Совершаева, кроме того, на месте главы исполкома партии сидел уже не Александр Тетердинко (лидер фракции в городском парламента), а Владимир Носов. Смена партийного топ-менеджера произошла в тайне, на прошлой неделе. Вячеслав Макаров, представляя нового руководителя, охарактеризовал его, как опытного депутата. С мест реагировали несколько иронично, благо за два года полковник Носов не написал ни одного законопроекта единолично, в 5 документах выступил в качестве соавтора. Начинал конференцию он неуверенно, несколько раз прикрывая микрофон рукой и о чем-то советуясь с Макаровым, но быстро разобрался и все, что нужно, в дальнейшем читал с бумаги.

После всех бюрократических процедур – выбора счетной комиссии, ее секретаря и председателя – к трибуне вышел полковник Макаров. В руках он держал увесистый доклад, зачитывание его в общей сложности заняло 52 минуты. По словам спикера парламента, преобразившегося в кандидата в партийные секретари, партийцы должны оправдывать доверие населения, а не оправдываться.

Отдельно Макаров остановился на праздновании 75-летия окончания блокады. «Блокада никогда не должна быть от нас далеко. Это точка отсчета, которая определяет правду и совесть», – сказал он слушающим его партийцам. Напомнил, что единороссы стояли на страже горожан – защищали их от всего, что только можно и даже нивелировали последствия пенсионной реформы. Затем вспомнил про выборы. «Мы должны поймать петербургскую розу ветров. И не дать состояться политическому цунами. Никому это не надо: ни партийцам, ни простым горожанам», -заявил Макаров. Сидевшие в зале единороссы за время выступления Макарова хлопали примерно 15 раз. Несколько молодых людей даже держали в руках распечатку речи партийного лидера, и, старательно глядя в нее, одновременно начинали аплодировать. Один раз овации достались даже врио губернатора Александру Беглову. Хотя он в этот момент сидел в Москве на торжественном собрании, посвященном 10-летию интронизации патриарха Кирилла.

«Я уже говорил, что региональное отделение партии поддержит кандидата со стратегией (где она есть, там будет результат) который, понимает вызовы и тонко чувствует Петербург. Александр Беглов свой и родной для города. Я уже повторял: президент положил свое имя и авторитет на чашу весов Беглова», – будто уговаривал партийцев Макаров поверить в нового кандидата, который, видимо, от этой самой партии и избираться-то не будет. «Мы должны уберечь город от политических потрясений. Провести выборы и муниципальные, и губернаторские на высочайшем уровне». А под конец неожиданно напутствовал: «Топор нужен был при батюшке-царе плотнику. Сейчас топор не работает».

Вслед за Макаровым к микрофону вышла Любовь Совершаева. Ей тоже хлопали, но реже. Примерно раза в три. «Действительно, «Единая Россия» сделала очень много для социально-экономической стабильности в городе», – начала она, и сразу стало понятно, что дальше будет «но». «Но. Мы – реалисты. Мы понимаем, что в свой адрес «Единая Россия» получает все больше критики. Рейтинг в результате этого падает», – заключила вице-губернатор, добавив, что быть лидером сложно, как и принимать непопулярные решения, такие, как по пенсионной реформе.

Следующий ее пассаж касался взаимоотношений исполнительной власти и законодательной. «У нас нет противоречий по поводу развития города, у Смольного, Мариинского дворца и партии. У нас одни цели, задачи, мы живем в одном городе. Нам вместе нужно сделать город передовым, достойным федерального уровня. Наши имперские амбиции должны быть удовлетворены», – поймала Совершаева аплодисменты единороссов.

«А то, что там пишут инкогнито телеграм-каналы… Ни к чему хорошему это не приведет. Не читайте телеграм-каналы поутру, в обед и вечером», – добавила она.

Закончила она все-таки за здравие, напутствовал партийцев сделать все, чтобы выборы прошли без фальсификаций и заверила, что никакой войны, которую городу объявили (видимо, речь о выступлении Алексея Навального), не будет.

По словам вице-губернатора, чтобы сохранить лидерство, региональной структуре партии «Единая Россия» нужен лидер. «И он у вас есть. Никаких потрясений, которые хотели бы увидеть некоторые, у нас не будет», – завершила речь Совершаева, по фамилии лидера так и не назвала.

Прения между кандидатами не удались. Технический конкурент и соратник Макарова Анатолий Дроздов сразу сказал, что будет голосовать за спикера ЗакСа. «Ну что ты так сразу», – попытался его остановить Макаров. В перерыве, пока партийцы голосовали, а счетная комиссия перекладывала 199 бюллетеней в пользу нового-старого лидера «Единой России» рядовые члены партии жевали пирожки, пили кофе и обсуждали последние новости. Больше всего их интересовал вопрос, останется ли Беглов в качестве кандидата на выборах в губернаторы или же нам снова пришлют кого-то нового. Свои выборы Макаров выиграл с впечатляющим результатом – 98 процентов.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"