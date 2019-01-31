Фармпроизводитель «Риа Панда» может лишиться завода под Петербургом. Банкротный иск к активу подал чешский «Юникредитбанк»

ООО «Завод имени академика В.П. Филатова» (дочка петербургского фармпроизводителя «Риа Панда») получил банкротный иск от AO «ЮниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.». Как следует из картотеки арбитража, с заявлением о признании компании несостоятельной кредитная организация обратилась 30 января. Сумма претензий — 766 млн рублей.

Ранее банк одолжил средства на строительство первой очереди «Завод имени академика В.П. Филатова» в Гатчинском районе Ленобласти, завершившейся в 2015 году. Общие инвестиции в проект оценивались в 48 млн евро, половина из них были заемными.

«Риа Панда» планировала выпускать на предприятии 960 млн таблеток и капсул в год. Но коммерческое производство на площадке так и не началось: из-за претензий Роспотребнадзора холдинг столкнулся с финансовыми проблемами. Ведомство отозвало лицензии на БАДы «Сеалекс» и «Али капс», на которые приходилась около 80% сбыта «Панды», из-за чего у фармпроизводителя возникли сложности с получением займов, а объемы реализации сократились на 48%.

Сама «Риа Панда» получила несколько банкротных исков. В конце 2018 года арбитраж удовлетворил одно из них, поступившее от АО «Медиа Инстинкт». В отношении компании введена процедура наблюдения.

По мнению экспертов, «Завод имени академика В.П. Филатова» является самым ценным активом «Риа Панда». Это могло побудить чешский банк вступиться в борьбу за актив не дожидаясь завершения банкротства самого холдинга.