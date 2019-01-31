Защитника СКА госпитализировали после жесткого столкновения с напарником на льду

Жесткое столкновение с партнером по команде обернулось серьезной травмой для защитника хоккейного клуба СКА Давида Рундблада в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» 31 января. Хоккеиста пришлось срочно госпитализировать.

Инцидент произошел на третьей минуте второго периода. Рундблад врезался в своего напарника по звену — нападающего Александра Барабанова. Покинуть площадку он смог только на носилках. При этом на шею был надет специальный фиксирующий бандаж, который обычно используют при подозрении на травму шейных позвонков.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу СКА.