У «Норманна» есть то ли инвестор, то ли видение. Задержание Смирнова оставило вопрос без ответа

Задержание гендиректора «Норманна» случилось как нельзя вовремя. Оно позволило компании предъявить новое объяснение отсрочки раскрытия имени мифического инвестора, который, якобы, готов завершить все долгострои холдинга. Дольщики горько шутят, что впору выходить на пикеты с плакатами «Выпустите Смирнова».

группа обманутых дольщиков vk.com/dibnormann

Вечером в четверг в комитете по строительству состоялась еженедельная встреча дольщиков и представителей холдинга «Норманн». Застройщик регулярно анонсирует чудо-инвестора, который готов взять на себя завершение всех объектов компании. В одном только Петербурге своих квартир в трех ЖК никак не могут дождаться 2,5 тысячи дольщиков. Кроме того, еще четыре жилых комплекса холдинг не сдал в Ленобласти.

На встрече ощущался градус напряжения. Покупателей квартир понять легко — они не первый год ждут жилье. А застройщик ведет себя, как мальчик из притчи — пугает всех волками, которых все нет и нет. Подписание соглашения с инвестором, имя которого тщательно скрывается, тоже каждый раз обещают «вот-вот». А за пару часов до совещания стало известно, что совладелец и генеральный директор холдинга Владимир Смирнов задержан на двое суток по подозрению в совершении уголовного преступления по 159 статье УК — мошенничество в особо крупных размерах.

Перед порядком разгневанными дольщиками держал ответ исполнительный директор «Норманна» Юрий Ласуков, который даже имя представителя инвестора, который якобы побывал на стройках, раскрыл далеко не сразу. «Ну, ФИО не является секретом, он официально представлялся. Васильев Виктор Николаевич», – сообщил, наконец, топ-менеджер. Из его слов выходило, что дело уже совсем шло к подписанию заветного соглашения, но задержание Смирнова сорвало все планы.

«Вы мне говорили, что все соглашения и договора подписаны», – напомнил зампредседателя комстроя Евгений Барановский.

«Вы меня плохо слушали, значит, – отбрил Ласуков. – Также как в средствах массовой информации, все передернуто. Даже моя фамилия, и не в первый раз. В средствах массовой информации фамилия по-другому. Второй раз уже», — наябедничал спикер. «Ну хорошо, – сдался замглавы комитета. – Средствам массовой информации отметить». Корреспондент «Фонтанки», не откладывая, выполнил просьбу чиновника, у дольщиков в этот момент прорвалось ожидаемое негодование.

«Нам очень интересно сейчас слушать ваши высказывания о том, как отражена ваша фамилия и должность. Мы хотим три года уже получить квартиру. Кто из нас больше оскорблен: вы или мы?» – на повышенных тонах спросил один из присутствующих.

В ходе обсуждения, что же мешает одной из компаний холдинга, «Норманн-строю», заключить договоры с подрядчиками для возобновления работ на ЖК «На Заречной» выяснилось, что гендиректор этой компании Борис Бросалин также был задержан.

Ласуков поминутно брал на себя труд поправлять некорректные формулировки присутствующих: Смирнов не арестован, а задержан, и задержали его «не сегодня, а вчера». На вопросы по существу представитель «Норманна» отвечал не так гладко. Текст соглашения с инвестором, по его собственному признанию, он в глаза не видел.

«Если бы я был стороной подписания и знал бы это соглашение, я бы давно поделился», – заявил сотрудник «Норманна». На резонный вопрос собравшихся, зачем он тогда вообще пришел на встречу, обезоружил – «меня пригласили».

Поминутно чиновники и дольщики пытались уточнить ситуацию. «Значит, инвестор заходит полностью на все имеющиеся активы «Норманна» и всех их завершает?» – спросила сотрудница Смольного. «Еще раз, что я сейчас буду домыслы какие-то ваши пересказывать. Когда будет договор, вы его прочитаете, я его процитирую», – сообщил Ласуков. Гладкими выглядели лишь похвалы безымянному спасителю, который якобы готов достроить абсолютно все объекты. Более того, инвестор, по его сведениям, находится сейчас в Петербурге — прибыл специально для подписания соглашения.

«Завтра вы будете встречаться со Смирновым?», – прозвучал вопрос из зала. «Со Смирновым завтра будет встречаться следователь и больше никто», – ответил исполнительный директор холдинга.

На совещании дольщики поинтересовались местонахождением денег, которые «Норманн» должен был получить от продажи участка под строительство апарт-отеля «Спарта». Застройщик заявлял, что средства пойдут на завершение долгостроев.

По версии Ласукова, который строго потребовал не перебивать его, в день подписания договора покупатель потребовал внести изменения в документ – нотариально заверить изменения, связанные с банковскими реквизитами.

«Стороной подписания в «Спарте» является господин Бросалин. Нотариальное подписание должно было быть в четверг. В четверг Бросалин был задержан», – сообщил спикер, охотно поддержав саркастичные предположения дольщиков, что правоохранительные органы специально подгадали день.

На замечание, что подобная процедура не может занимать много времени, Ласуков предложил дольщикам проверить это на собственном опыте: «Я вас приглашаю в компанию, посмотрю, за сколько вы сделаете». Неудивительно, что представителю застройщика ответил хор возмущенных голосов и просьбы не сваливать на других свою работу.

При этом дольщики сообщили, что получают предложения о покупке апартаментов в «Спарте». Барановский подчеркнул, что привлечение средств граждан на этот объект — прямое нарушение закона. Планы донести тревожную информацию до правоохранительных органов занесли в протокол.

Дольщики упорно сводили разговор к перспективам достройки домов в случае, если Смирнов останется в гостях у правоохранителей надолго. Ласуков безапелляционно заявил, что никаких оснований нет. «В случае рейдерского захвата это возможно», – добавил он, не уточнив, что именно возможно.

«Слушайте, рейдерский захват чего? – под смех присутствующих переспросил Барановский. – Вы простите, я тоже буду вас поправлять. Каждый раз, когда достраивается проблемный объект, ну, через раз, приходят враги, достраивают. И все равно враги».

Проблема сводилась к тому, что соглашение со стороны «Норманна» может подписать только гендиректор холдинга. «Нам что, с пикетом выходить, чтобы выпустили Смирнова? Выпустите Смирнова, чтобы он подписал договор с инвестором, которого нет», – присутствующие продумывали текст для пикетов. «Давайте по существу, хи-хи, ха-ха мне неинтересны», – прервал веселье Ласуков.

Если спаситель — не миф, в чем дольщики дружно сомневаются, такая возможность совладельцу холдинга представится уже 1 февраля. По информации «Фонтанки», утром в этот день Владимир Смирнов будет доступен для встречи с инвестором. Следствие, по нашим сведениям, ограничится подпиской о невыезде.

Особенно порадовало дольщиков известие, что договор с предприятием, которое охраняет стройки, заканчивается аккурат 1 февраля. Заверения, что в этот же день застройщик встретится с компанией, чтобы обсудить пролонгацию договора и его оплату, присутствующих не успокоило.

Барановский предложил три варианта развития событий. В рамках первого — Смирнов завтра обретет возможность подписать соглашение с инвестором. По второму сценарию, Смольный, если это возможно, попробует уговорить компетентные органы допустить его к Смирнову в случае избрания более строгой меры пресечения. Последний вариант — переговоры с пулом застройщиков, которые при содействии Смольного согласятся завершить объекты «Норманна».

«Фонтанке» после совещания удалось связаться с Виктором Васильевым, бывшим замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Он продемонстрировал свою информированность о состояниях строек «Норманна», но аргументы за сохранение инвестора в тайне привел малоубедительные, припомнив высокую конкуренцию и предположив – участники сделки могли испугаться сглаза.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»