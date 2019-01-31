Спикера ЗакСа Макарова переизбрали секретарем региональной «Единой России» со счетом 199:3

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Ему противостоял вице-спикер Анатолий Дроздов, который сразу же заявил, что будет голосовать за своего начальника.

31 января в Петербурге на конференции партии «Единая Россия» избрали секретарем Вячеслава Макарова, с 2012 года занимающего эту должность. Конкурентом ему был вице-спикер парламента Анатолий Дроздов. Во время выступления последний подчеркнул, что выборы должны быть альтернативными, но сам он проголосует за Макарова.

В итоге за Макарова высказались 199 делегатов конференции, против – трое.

Выступая перед однопартийцами после избрания, Макаров сообщил, что "своих офицеров не сдаёт, что бы ни писали в СМИ". «Это делается, чтобы качнуть и проявить в людях неуверенность», – объяснил он. Также Макаров заметил, что на предстоящих в Петербурге осенних выборах оппоненты партии будут призывать голосовать за кого угодно, кроме «Единой России». И добавил, что в город совсем скоро приедет Алексей Навальный.

Отметим, что перевыборы секретарей проходят во всех региональных отделениях партии в связи с изменениями в уставе федеральной «Единой России». Как писала «Фонтанка», за несколько недель до конференции в петербургских политических кругах предполагали, что Вячеслава Макарова на партийном посту может сменить его ставленник.