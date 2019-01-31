Глава Карачаево-Черкесии подал в суд на девушку-депутата после публичной критики в адрес власти

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подал в суд на парламентария Черкесска Алину Чикатуеву. Причиной стало то, что она якобы была не до конца честна, заполняя декларацию о доходах.

Об этом 31 января сообщил РИА Новости представитель Верховного суда КЧР. По информации Черкесского городского суда, административный иск Темрезова поступил в производство 27 декабря 2018 года, но известно стало о нём только сейчас.

«В декларации депутат Черкесска Алина Чикатуева предоставила недостоверные и неполные сведения о счетах, на основании этого был подан административный иск о досрочном прекращении ее полномочий», – сказали в суде.

Сама Чикатуева связывает судебное разбирательство со своим участием в программе на федеральном телеканале, где она вступилась за многодетную семью, публично раскритиковав местную власть. Девушка согласна предстать перед судом, но просит перенести разбирательство в любой другой регион России, так как руководителем Черкесского городского суда является брат заявителя, Таймураз Темрезов. Об этом она написала в своём Instagram.

30 января стало известно о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Это произошло на заседании Совфеда. По версии следствия, сенатор причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и претендента на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. В тот же день правоохранители пришли в петербургский офис «Газпрома» за его отцом Раулем, советником гендиректора компании «Газпром межрегионгаз». Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей. В четверг Дмитрий Песков заявил, что президент России знал о готовящемся задержании сенатора.