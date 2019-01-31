Более 17 тысяч человек эвакуировали в Петербурге из-за угрозы взрывов

В Петербурге из школ, больниц, торговых центров и административных зданий эвакуировали за день 17,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба городского комитета законности. Всего зафиксированы 55 случаев ложного минирования.

По данным Смольного, 31 января ни одна информация не подтвердилась.

«После сообщения о факте возможного минирования петербуржцы и гости города оперативно эвакуировались из зданий, на место прибывали полицейские, сотрудники Росгвардии и, по необходимости, специалисты МЧС. После проверки проход в здание возобновлялся», – уточняет комитет.

Ранее «Фонтанка» писала о проверке более сорока зданий, в том числе десяти больниц и шестнадцати школ. Письма с угрозами приходили с адреса kantemiric2019@mail.bg, зарегистрированного на бесплатном почтовом сервисе Болгарии.