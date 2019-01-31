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Происшествия
31.01.2019 18:51
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На Северном «маршалы» бегали ночью за голым, но в тапочках. Больше всех огорчена девушка по вызову Снежана

Разыскники регионального УФСИН задержали заочно осужденного к строгому режиму петербуржца. Не ведая того, их вывела на цель девушка из борделя. При задержании всем пришлось побегать по сугробам. «Фонтанка» узнала и абсолютно случайную версию самих оперативников.

По информации «Фонтанки», в ночь с 30 на 31 января сотрудники разыскного отдела регионального УФСИН, больше известные по подобию своих коллег из США как «маршалы», задержали возле дома 8 по Северному проспекту 29-летнего петербуржца Лукина. Его разыскивали с сентября прошлого года, после того, как он не явился на приговор в Василеостровский суд, где был осужден на два года строгого режима за грабеж в магазине.

Прежде всего любопытна ведомственная версия, доверительно переданная журналисту «Фонтанки». Если придерживаться этого толкования, то новость нужно было начинать в жанре фельетона : «Надо же такому случиться, что трое маршалов абсолютно случайно оказались в двенадцать часов ночи во дворе на Северном проспекте». Все же, по данным «Фонтанки», ситуация была чуть иной.

Оперативникам стало известно о взаимоотношениях девушки Снежаны, что рекламирует свою низкую социальную ответственность в Интернете, и самого Лукина. Так, проехав очередной раз за иномаркой Снежаны, маршалы и оказались у дома на Северном проспекте.

Как известно нашему изданию, им не пришлось заходить в съемную квартиру на плечах труженицы коммерческого секса. Фигурант вышел встречать любимую самостоятельно. Другое дело, что он был по пояс голый и в домашних тапках. Ему чем-то не понравились незнакомцы, делающие вид, что прогуливаются возле парадной, и он побежал. Понять бегуна можно, ведь недавно он отбыл три года в одной из колоний Архангельской области.

Хотя это решение легкоатлета с уголовным прошлым и настоящим оказалось сомнительным. Тапки слетели, а босиком, раздетым да по сугробам у него получалось неловко. Спринтер был слегка задержан, после чего к 7 часам утра 31 января препровожден в следственный изолятор.

Что касается Снежаны, то она предъявила уже свои требования. С ее слов, оперативно-разыскные бега не должны влиять на ее бизнес. Время-то она все-таки потратила. Опыт «Фонтанке» подсказывает, что вряд ли ей возместили убытки.


© Фонтанка.Ру

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