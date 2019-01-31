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31.01.2019 20:28
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Тайна «Метростроя». Почему опальный подрядчик должен вернуть налоги

Гендиректор – дворник, фейковая механическая обработка и удачная ошибка в смете. Налоговые инспекторы выложили аргументы, почему опальный «Метрострой» задолжал казне почти 800 миллионов.

Тайна «Метростроя». Почему опальный подрядчик должен вернуть налоги

Михаил Огнев, "Фонтанка.ру", на фото: Вадим Александров, бывший генеральный директор "Метростроя"

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга прошло второе заседание по иску ОАО «Метрострой» к межрайонной инспекции федеральной налоговой службы. Компания пытается оспорить претензии на 788,9 млн рублей. Об извилистом пути ушедших из бюджета денег фискалы рассказывали почти пять часов, то и дело сверяясь с документами. Общий объем представленных суду материалов — 150 тысяч листов. Рассказывать могли бы и дольше, но судья объявил перерыв.

От налоговой на заседании 30 января присутствовало шесть человек, от «Метростроя» – двое. Компании вменяют нарушения по пяти эпизодам, которые произошли в период с 2013-го по 2015 год.

Эпизод первый

Свой рассказ фискалы начали с закупки оборудования. До 2013 года «Метрострой» покупал необходимое напрямую у немецкого производителя Herrenknecht AG. А затем вдруг появился посредник в виде компании «Медина». При этом, как подчеркнул инспектор, заказанные тележки и вакуумный насос пришли все с того же завода Herrenknecht AG, где сразу же знали, что получателем будет «Метрострой». По документам в поставке участвовали еще две компании, российская «Профснаб Северо-Запад» и иностранная «Максим Трейдинг Лимитед», но налоговики уверены, что товар шел с завода прямиком на площадку «Метростроя», а извилистость пути — бумажная. «Медина» в таможенной декларации оценила поставленное оборудование в 2 млн рублей, а в бюджет перечислила 200 тысяч. «Метрострой» же купил за 7 млн рублей, а 1 миллион вернул себе в качестве НДС.  

Адвокат ОАО «Метрострой» прервал рассказчика репликой, что его клиент за возможную недобросовестность «Медины» отвечать не может. Да и у налоговой к поставщику претензий не было, такой вывод компания сделала из справки ФНС, которую запрашивала еще до сделки.

«Мы не устанавливали подконтрольность, мы устанавливали согласованность действий», – парировал инспектор. А его коллеги добавили пару штрихов к портрету: «Медина» не платит налоги, её экс-директор Марина Шишкоедова сейчас работает дворником, и в разговоре с проверяющими не смогла детально вспомнить обстоятельства сделки с «Метростроем».

Эпизод второй

Еще один упрек связан с покупкой чугунных тюбингов. Их производит украинский «Днепротяжмаш», у которого в России есть представительство. Но «Метрострой» снова провел сделку через цепочку посредников, где флагманом выступил «Балтпрофснаб». Причем последний, судя по документам, купил тюбинги без механической обработки, а продал уже с ней. Налоговая уверена, что по факту же товар был обработан еще на заводе, а эта формальность нужна была для того, чтобы завысить его стоимость при продаже.

Представители «Метростроя» заняли прежнюю позицию: проблемы их не касаются. И напомнили, что у «Балтпрофснаба» есть исполненный государственный контракт на 27 млн рублей, а значит, партнер благонадежный. «Привлечение небольших предприятий к исполнению государственных контрактов – это государственная политика. Мы по контракту обязаны привлекать субъекты малого предпринимательства. Это не должно вызывать подозрений», – заметил один из адвокатов «Метростроя».

Третий эпизод

Вызвали вопросы 11 договоров на перевозку отходов, заключенные с компанией «СУ-121». Один из контрактов касается строительства станций  «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». За 359 млн рублей субподрядчик должен был физически и документально сопровождать грунты со стройплощадки до полигонов. Фискалы уверены, что вывозом занимался «Метрострой», а денег на это потрачено значительно меньше, чем по бумагам.

За пример был взят ООО «Полигон ТБО» в ленобластной деревне Лепсари. За 48 тыс м3 грунта компания получила от «СУ-121» порядка 2 млн рублей (по 40 рублей за 1 кубометр). В то же время «СУ-121» получало от «Метростроя» по 3,8 тысяч рублей за куб. Согласно документам от обеих компаний, разница образовалась из-за того, что «СУ-121» две недели хранил отходы на территории завода «ЖБК и Д». Чтобы проверить информацию из документов, налоговая обратилась в садово-парковое предприятие «Пушкинское», которое предоставило фотографии площадки «ЖБК и Д» в тот период – никаких грунтов из подземки на снимках нет.

Как пояснил на суде инспектор, все это стало возможно, благодаря технической ошибке в смете, о которой «Метрострой» не могу не знать: было заявлено, что отходы будут 3 класса опасности, но по факту получился 5 класс. «Метрострой» в своих пояснениях ссылается на то, что просто действовал в рамках сметы. Однако как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, дирекции транспортного строительства и «Ленметрогипротрансе», в действительности компания не была обязана потратить все 359 млн рублей. Эта цифра была потолком, который нельзя превышать. На вопрос судьи: «И куда ушли денежные средства?» представитель налоговой рассказал, что это первый эпизод, когда круг движения денег замкнулся — фактически они вернулись обратно в «Метрострой», но подробностей схемы не раскрыл.

На этом моменте судья остановил процесс и заявил, что рассмотрение дела продолжится в феврале. Он пообещал, что следующее заседание начнется с ответа «Метростроя» на последний пассаж налоговой.

Михаил Грачев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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