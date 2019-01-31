Павлюченкова впервые обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (номер 32 в мировом рейтинге) вышла в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019. В матче второго круга россиянка в двух сетах обыграла латвийскую спортсменку Елену Остапенко (номер 22) – 6:4, 6:4. Для выявления победителя понадобился 1 час 26 минут. Ранее соперницы встречались дважды, в обоих случаях побеждала Остапенко.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей матча Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Кики Бертенс (Нидерланды). Ранее в четвертьфинал отобрались россиянки Екатерина Александрова (номер 78), которой предстоит сразиться с белорусской Ариной Соболенко (номер 10) и Вера Звонарева, у которой запланирован матч с соотечественницей Дарьей Касаткиной (номер 12).

Призовой фонд соревнований составляет более 823 тысяч долларов.

Напомним, на турнире также выступала Мария Шарапова, но ей пришлось сняться с соревнований из-за травмы плеча.