Помпео назвал место второго саммита Трампа и Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына пройдет в определенном месте в Азии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я отправляю туда команду. Теперь они будут закладывать основу для того, что, я надеюсь, станет существенным дополнительным шагом на пути к не только денуклеаризации полуострова, но и к светлому будущему для северокорейского народа», — сказал Помпео.

Он не раскрыл деталей и не назвал конкретное место проведения саммита США и КНДР, однако рассказал, что саммит запланирован на конец февраля.

Как отмечает агентство Reuters, на прошлой неделе во Вьетнаме заявили, что им не предоставляли каких-либо сведений о возможном проведении там саммита Трампа и Ким Чен Ына, однако власти заверили в способности принять встречу на высшем уровне.