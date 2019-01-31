В Финляндии осудили лжеполицейских, которые выманили у пенсионеров 800 тысяч евро

Финский суд вынес приговоры по самому крупному в истории страны делу, где мошенники представлялись полицейскими, чтобы обманным путём похитить деньги. Об этом 31 января сообщает Yle.

Злоумышленники в период с 2017-го по 2018 год выманили у пожилых людей в общей сложности 800 тысяч евро, часть из них успели заморозить банки. Преступники искали жертв по именам, выбирая самые старомодные, чтобы было больше шансов натолкнуться на человека в возрасте. Мошенники под видом представителей правоохранительных органов звонили своим жертвам и просили назвать им банковские коды. В худшем случае обманутые люди лишались всех своих накоплений.

Самый большой срок — 4 года — получил мужчина 1981 года рождения, ещё троих приговорили к тюремному заключению от двух до трёх с половиной лет.