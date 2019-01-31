«Не читайте телеграм-каналы». Совершаева заверила, что конфликта у Смольного и ЗакСа нет

Вице-губернатор и глава администрации Петербурга Любовь Совершаева посоветовала членам «Единой России» не читать телеграм-каналы. Об этом она заявила на 32-й конференции партии власти в Петербурге 31 января.

В своем выступлении Совершаева заметила, что «Единую Россию» сейчас все чаще критикуют за непопулярные, но мудрые решения (речь, видимо, о пенсионной реформе. – Прим. ред.). Кроме того, подчеркнула, что никакого конфликта между Смольным и Мариинским дворцом нет. «У нас нет противоречий во взаимоотношениях. Нет и не может быть. У нас одни цели и одни задачи. Мы должны сделать город передовым. Мы строились как столица, и наши имперские амбиции должны быть удовлетворены», – заявила она. Совершаева посоветовала единороссам не читать вбросы в телеграм-каналах. «Не читайте телеграм-каналы поутру, в обед и вечером», – заключила она.

По словам вице-губернатора, чтобы сохранить лидерство, региональной структуре партии «Единая Россия» нужен лидер.

«И он у вас есть. Никаких потрясений, которые хотели бы увидеть некоторые, у нас не будет», – заявила Совершаева, не назвав лидера по фамилии.

Отметим, что на конференции должны переизбирать секретаря городской «Единой России». Предполагается, что эту должность сохранит за собой спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. В своём выступлении на конференции он призвал не допустить в городе «языки пламени революции». «Топор нужен был при батюшке-царе плотнику. Сейчас топор не работает», – напутствовал он партийцев, которые примут живейшее участие в муниципальных и губернаторских выборах в сентябре текущего года.