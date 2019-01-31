Выходные в Финляндии 2–3 февраля: «Свидетели Путина», лучшие финские артисты и ледяной экстрим

Эти выходные порадуют любителей экстремального спорта мотовыставкой и соревнованиями по спуску на коньках, в Тампере проснутся муми-тролли, меломанов ждут два музыкальных фестиваля в Хельсинки, а Путин и Трамп станут звездами столичных кинотеатров.

Harri Tarvainen, Visit Finland

В субботу на юге Финляндии ожидается снег и -3 градуса Цельсия, в центральной части страны синоптики обещают морозы до -13, а на севере – до -22, зато с солнцем. В воскресенье во всех регионах потеплеет на пару градусов, на юге столбик термометра поднимется выше нуля, возможен мокрый снег.

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В Хельсинки в разгаре уже восемнадцатый фестиваль документального кино DocPoint. В столице демонстрируют более ста фильмов, причем не только в кинотеатрах, но и в музее Киасма. В выходные в Savoy-teatteri покажут ленту «Наш новый президент» Максима Поздоровкина о поддержке Дональда Трампа в российских медиа. На фестивале представлен фильм и о российском президенте – 2 февраля в кинотеатре Bio Rex можно увидеть картину «Свидетели Путина» Виталия Манского.



1 февраля в Хельсинки стартует крупнейший финский фестиваль современной музыки. Раз в два года на Musica nova Helsinki собираются самые интересные композиторы и исполнители Финляндии и других стран. В субботу, например, на сцене Финской национальной оперы можно увидеть постановку «Лёд» по книге Углы-Лены Лундберг, получившей престижную премию в области литературы Finlandia prize в 2012 году. Билеты стоят от 20 до 129 евро.



С популярной финской музыкой можно ознакомиться на мероприятии Emma Gaala 2 февраля. На Хартвал-арене соберутся известные финские артисты, среди которых группа Apocalyptica. Билеты стоят 26,90 евро.



Также в эти выходные можно увидеть финскую трактовку русской классики. На большой сцене Финского национального театра 2 и 3 февраля покажут спектакль «Три сестры», а на малой сцене будут представлены «Братья Карамазовы». Билеты стоят от 37 евро.

В воскресенье в Городском музее Хельсинки состоится бесплатная экскурсия на русском языке. Начало в 15:00 без предварительной записи.



В выставочном центре Хельсинки в этот уик-энд встретятся любители мотоциклов и мотоспорта. В рамках мероприятия MP19 пройдут показательные выступления профессиональных мотоциклистов и тест-драйвы. 2 февраля состоится финал конкурса Miss MP, а вечером в пятницу можно застать даже свадебную церемонию.



В эти же дни в выставочном центре соберутся поклонники компьютерных игр. На выставке Assembly представят новинки индустрии и проведут соревнования по компьютерным играм, в том числе чемпионат Финляндии по FIFA.



В Лаппеенранте 2 февраля устроят зимний праздник в городской крепости. С 10 утра ученики художественной школы будут строить ледяные скульптуры, темой которых станет 370-летие Лаппеенранты. К постройке фигур на площади Katariinantori может присоединиться любой желающий (со своими инструментами). В здании Kerhuuhuone в 10:00, 11:30, 13:30 состоятся выступления муми-троллей. В 12 и 13 часов в снежной церкви пройдут службы. А с 15 до 17 часов в музеи крепости пустят бесплатно.

В Тампере в субботу проснутся от зимней спячки муми-тролли. На бесплатном мероприятии для всей семьи «Волшебная зима» гостей будут ждать с 14 до 21 часа. В парке Сорсапуйсто можно будет покататься на карусели и на санках, послушать музыку и устроить зимний пикник в красочном освещении. Входной билет в Музей муми-троллей в день праздника будет дешевле: для взрослых он обойдется в 10 евро, для детей – 6 евро, а семейный билет будет стоить 25 евро вместо 30.

В Ювяскюля 2 февраля состоится этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Состязания пройдут на самой длинной трассе турнира протяженностью 630 метров, а натуральный лед добавит спортсменам сложности. Соревнования начнутся в 12:45, для зрителей вход бесплатный. Впрочем, будет и онлайн-трансляция.

В Турку 1 – 3 января устроят национальный чемпионат по зимнему плаванию. Более 900 моржей окунутся в ледяные воды реки Аура, чтобы преодолеть дистанции в 25 и 50 метров. В воскресенье после окончания соревнований проверить свою храбрость и морозостойкость смогут и зрители – для согрева после заплыва на берегу установятт сауны.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»