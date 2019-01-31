18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -4
$ 65.36р
75.20р
11:31 01.02.2019
Расширенный поиск

Финляндия
01.02.2019 09:22
Печать

Выходные в Финляндии 2–3 февраля: «Свидетели Путина», лучшие финские артисты и ледяной экстрим

Эти выходные порадуют любителей экстремального спорта мотовыставкой и соревнованиями по спуску на коньках, в Тампере проснутся муми-тролли, меломанов ждут два музыкальных фестиваля в Хельсинки, а Путин и Трамп станут звездами столичных кинотеатров.

Выходные в Финляндии 2–3 февраля: «Свидетели Путина», лучшие финские артисты и ледяной экстрим

Harri Tarvainen, Visit Finland

В субботу на юге Финляндии ожидается снег и -3 градуса Цельсия, в центральной части страны синоптики обещают морозы до -13, а на севере – до -22, зато с солнцем. В воскресенье во всех регионах потеплеет на пару градусов, на юге столбик термометра поднимется выше нуля, возможен мокрый снег.

В Хельсинки в разгаре уже восемнадцатый фестиваль документального кино DocPoint. В столице демонстрируют более ста фильмов, причем не только в кинотеатрах, но и в музее Киасма. В выходные в Savoy-teatteri покажут ленту «Наш новый президент» Максима Поздоровкина о поддержке Дональда Трампа в российских медиа. На фестивале представлен фильм и о российском президенте – 2 февраля в кинотеатре Bio Rex можно увидеть картину «Свидетели Путина» Виталия Манского.
 
1 февраля в Хельсинки стартует крупнейший финский фестиваль современной музыки. Раз в два года на Musica nova Helsinki собираются самые интересные композиторы и исполнители Финляндии и других стран. В субботу, например, на сцене Финской национальной оперы можно увидеть постановку «Лёд» по книге Углы-Лены Лундберг, получившей престижную премию в области литературы Finlandia prize в 2012 году. Билеты стоят от 20 до 129 евро.
 
С популярной финской музыкой можно ознакомиться на мероприятии Emma Gaala 2 февраля. На Хартвал-арене соберутся известные финские артисты, среди которых группа Apocalyptica. Билеты стоят 26,90 евро.
 
Также в эти выходные можно увидеть финскую трактовку русской классики. На большой сцене Финского национального театра 2 и 3 февраля покажут спектакль «Три сестры», а на малой сцене будут представлены «Братья Карамазовы». Билеты стоят от 37 евро.

В воскресенье в Городском музее Хельсинки состоится бесплатная экскурсия на русском языке. Начало в 15:00 без предварительной записи.
 
В выставочном центре Хельсинки в этот уик-энд встретятся любители мотоциклов и мотоспорта. В рамках мероприятия MP19 пройдут показательные выступления профессиональных мотоциклистов и тест-драйвы. 2 февраля состоится финал конкурса Miss MP, а вечером в пятницу можно застать даже свадебную церемонию.
 
В эти же дни в выставочном центре соберутся поклонники компьютерных игр. На выставке Assembly представят новинки индустрии и проведут соревнования по компьютерным играм, в том числе чемпионат Финляндии по FIFA.
 
В Лаппеенранте 2 февраля устроят зимний праздник в городской крепости. С 10 утра ученики художественной школы будут строить ледяные скульптуры, темой которых станет 370-летие Лаппеенранты. К постройке фигур на площади Katariinantori может присоединиться любой желающий (со своими инструментами). В здании Kerhuuhuone в 10:00, 11:30, 13:30 состоятся выступления муми-троллей. В 12 и 13 часов в снежной церкви пройдут службы. А с 15 до 17 часов в музеи крепости пустят бесплатно.

представительство Лаппеенранты

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В Тампере в субботу проснутся от зимней спячки муми-тролли. На бесплатном мероприятии для всей семьи «Волшебная зима» гостей будут ждать с 14 до 21 часа. В парке Сорсапуйсто можно будет покататься на карусели и на санках, послушать музыку и устроить зимний пикник в красочном освещении. Входной билет в Музей муми-троллей в день праздника будет дешевле: для взрослых он обойдется в 10 евро, для детей – 6 евро, а семейный билет будет стоить 25 евро вместо 30.

В Ювяскюля 2 февраля состоится этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Состязания пройдут на самой длинной трассе турнира протяженностью 630 метров, а натуральный лед добавит спортсменам сложности. Соревнования начнутся в 12:45, для зрителей вход бесплатный. Впрочем, будет и онлайн-трансляция.

В Турку 1 – 3 января устроят национальный чемпионат по зимнему плаванию. Более 900 моржей окунутся в ледяные воды реки Аура, чтобы преодолеть дистанции в 25 и 50 метров. В воскресенье после окончания соревнований проверить свою храбрость и морозостойкость смогут и зрители – для согрева после заплыва на берегу установятт сауны.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
"JUNWEX"
01.02.2019 10:00

Драгоценные покупки в удовольствие

Экспозиция масштабного ювелирного форума «JUNWEX Петербург» займет самую большую выставочную площадку города.
СК «Полис Групп»
31.01.2019 16:26

Строительство школы в ЖК «Краски лета» ведется активными темпами

Компания «Полис Групп» продолжает строительство школы на 1175 мест в составе жилого комплекса «Краски лета».
предоставлено компанией «Галамарт»
31.01.2019 15:27

Ароматизаторы New Galaxy: как на нас влияют различные запахи

Если вы пользуетесь ароматизаторами для дома или автомобиля, знания какой аромат для чего подходит, вам очень пригодятся. «Усыпляющий» аромат, когда вы за рулем, может сослужить плохую службу, поэтому запахом лаванды лучше наслаждаться дома.
«Петербургская Недвижимость»
31.01.2019 13:27

«Петербургская Недвижимость» отметила рост спроса на элитные проекты

Ведущий строительный брокер отмечает высокие темпы продаж нового элитного дома на Петровском острове The One от Setl City.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.01.2019 12:31

Система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» вновь получила «Знак качества»

31.01.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне A1.ib. Ранее у банка действовала оценка А1.ib от 17.05.2017.
«Аквилон Инвест»
31.01.2019 12:28

«Аквилон Инвест» расширил парк строительной техники в Санкт-Петербурге

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил собственный парк строительной техники в Санкт-Петербурге до 20 единиц. Таким образом, сегодня потребности стройплощадок в Северной столице в башенных кранах обеспечены на 100%.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
31.01.2019 11:39

В ЖК «Самоцветы» открылся новый детский сад

30 января 2019 года в составе жилого комплекса «Самоцветы», реализованного компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), открылся новый современный детский сад № 27 имени И. А. Бунина.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
31.01.2019 10:22

«Петербургская Недвижимость» подвела итоги года

Ведущий строительный брокер «Петербургская Недвижимость» увеличил количество реализованных квартир на 21,1%.
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
30.01.2019 18:00

Новый центр мебели и интерьера откроется в Петербурге

В августе 2019г на улице Фучика планируется открытие центра мебели и интерьера «Кубатура», который соберет под одной крышей все необходимое для комплексной смены интерьера квартиры, дома и офиса.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
30.01.2019 16:55

Добрый дом в Шушарах

СК "Дальпитерстрой" ввела в эксплуатацию очередной дом в Шушарах - на этот раз на Новгородском проспекте, 4. Здание радует глаз "теплой" раскраской и необычно по своей "начинке".
ГК «Эталон»
30.01.2019 14:58

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ГК «КВС»
30.01.2019 12:55

Удачное сотрудничество с ГК «КВС»

Абсолют Банк поблагодарил застройщика за сотрудничество по ипотечному кредитованию в 2018 году, вручив награду и благодарственное письмо.