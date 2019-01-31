Патриарх Кирилл призвал отказаться от противопоставления религии и науки

Ученые и священники должны преследовать одну цель – помогать человеку, поэтому не стоит заниматься их противопоставлением. Такую точку зрения выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном мероприятии по случаю десятилетия своей интронизации.

«Научный атеизм» советского времени ушел в прошлое. Но идеологи современного сциентизма, то есть веры во всесилие науки, абсолютизации ее роли в культуре, полагают, что любые проблемы человека в современном мире могут быть разрешены наукой. Такой подход <...> искусственно противопоставляет науку и религию», – заметил 31 января патриарх.

По его словам, этот поход неверен, так как ученые и священники в конечном итоге занимаются одной задачей – «сообща помогают человеку».

Он также подчеркнул, что церковь не выступает против научных открытий. «Мы знаем множество замечательных научных открытий, которые стали настоящим благом для человечества», – заявил Кирилл, приведя в пример достижения медицины.

Однако, по его мнению, дегуманизация человечества вследствие развития современных технологий может быть опасной. «Трансгуманизм обещает человечеству "цифровое бессмертие", преодоление физических ограничений, фактически создание нового человека. В сознание современников через фильмы и литературу постоянно вкладывается идея о том, что человек требует "переделки", "обновления" или, пользуясь выражением из компьютерной индустрии, "апгрейда". Это новая форма антихристианства», – уверен предстоятель РПЦ.