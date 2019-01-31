Дзюба: Что общего между Роналду и Ибрагимовичем? Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба рассказал, что общего между Криштиану Роналду и Златаном Ибрагимовичем — одними из сильнейших нападающих современного футбола.

«Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень», – цитирует Дзюбу sport24.ru.

Отметим, что про обоих футболистов действительно ходили такие слухи. Например, Роналду подозревали в связи с марокканским кикбоксером Бадром Хари. Еще недавно в инстаграме бойца можно было найти фото, где он держит Роналду на руках, а ниже подпись: «Почти женаты, хахахаха». В ноябре 2016-го по мировым СМИ разошлась цитата Роналду: «Коке (полузащитник «Атлетико») назвал меня геем. Я ему ответил: «Да, я гей, зато богатый, а ты … (очень плохой человек)».

Артем Дзюба не в первый раз эпатирует публику яркими выражениями. После товарищеского матча с «Локомотивом» он заявил: «Передай Михалику (защитнику "железнодорожников". — Прим. ред.), что я не бургер. Он бы еще в конце меня трахнул!».