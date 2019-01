Уже второй сотрудник Apple обвиняется в передаче Китаю секретной информации

Apple обнаружила, что нанятый компанией в 2018 году американец китайского происхождения Цзижун Чен, скорее всего, шпионил в пользу китайских конкурентов. Это уже второй случай за год, когда сотрудников «яблочной» компании ловят на попытке кражи секретов проекта автономного автомобиля.

Компания обвиняет Чена в том, что он делал фотографии в помещениях с режимом секретности и скопировал около 2000 файлов, включая руководства и рабочие чертежи эппловских разработок роботизированного автомобиля, пишет Automobile News Europe. Утечку этих данных в компании посчитали «чрезвычайно опасной», и поэтому на Чена была подана жалоба в федеральный суд Сан-Франциско.

Помимо всего, в жалобе указывается, что Чен не сообщил своему нынешнему работодателю, то есть Apple, что он параллельно подал заявку на работу в китайской компании, также занимающейся автономными автомобилями. Наоборот, он заявил, что в этом месяце просто намеревается поехать в Китай, чтобы посетить больного отца.

В июле 2018 года другого сотрудника Apple обвиняли в краже информации о проекте, известном под кодовым названием «Титан», и попытке передать ее китайскому конкуренту.

Apple работает над проектом автономного транспортного средства в течение нескольких лет. Первоначальные амбиции по постройке собственного «конкурента Tesla» на сегодняшний день «усохли» до разработки базового программного и аппаратного обеспечения для автономных автомобилей. Результатом может быть аппаратно-программный комплекс для автомобилей разных производителей.

В этом году у проекта появился новый руководитель. Им стал вернувшийся из Tesla Дуглас Филд. Когда-то он уже работал в Apple в качестве вице-президента «по железу», потом пять лет провел под руководством Илона Маска. Одним из первых распоряжений нового руководителя «Титана» было сокращение количества инженеров в проекте на 200 человек. Часть из них перевели в подразделения Apple, занимающиеся искусственным интеллектом, а часть просто уволили.

Такие перемещения указывает, скорее, на сокращение проекта, чем на его ускоренное развитие под новым руководством. Хотя согласно документам, которые Apple подала в суд Сан-Франциско, команда проекта «Титан» всё равно остаётся значительной – «около 1200» сотрудников.

