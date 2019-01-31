Александр Лукашенко займётся отражением информационных атак на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «вопросом номер один» информационную безопасность и поднятие имиджа государства.

Об этом 31 января сообщает Lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА. По мнению белорусского лидера, необходимо «противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь — а они порой с разных сторон предпринимаются, — мы должны уметь», — пояснил он, добавив, что нужно работать, в том числе, с «разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете».

Оценкой рейтингов СМИ может заняться специальная организация. Также Лукашенко считает, что необходимо защитить белорусский рекламный рынок, чтобы деньги не уходили за пределы страны. Глава государства отметил, что этот вопрос он обсуждал по телефону с Путиным и что проблема информационной безопасности будет рассмотрена в контексте двусторонних отношений.