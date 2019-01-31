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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
31.01.2019 17:59
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Успеть до роста цен

На рынке недвижимости сегодня только и говорят о грядущем повышении цен, и рекомендуют не откладывать покупку квартиры, если вы уже давно об этом задумывались.

Успеть до роста цен

«Петербургская Недвижимость»

Но что делать, если сначала нужно продать имеющуюся квартиру? «Петербургская Недвижимость» рассказывает, как быстро решить жилищный вопрос, не дожидаясь роста цен и ипотечных ставок. 

Меняйте квартиру на новую

Чтобы успеть купить квартиру, необязательно срочно оформлять отпуск, самостоятельно продавать имеющееся жилье, размещать объявления и искать покупателей. Можно воспользоваться услугой «квартира в зачет»*, обменяв свою квартиру на новую с помощью «Петербургской Недвижимости». 

Схема проста. В «Петербургской Недвижимости» вы приобретаете новую квартиру с первоначальным взносом от 20%, остаток вносится за счет средств, вырученных от продажи вторичного жилья. Его реализацией будет заниматься одноименное агентство «Петербургская Недвижимость», менеджеры которого заранее обсудят с вами стоимость квартиры и зафиксируют ее в договоре – все максимально прозрачно, без «сюрпризов». Важно, что новую квартиру вы покупаете по текущей цене, и она не изменится к моменту продажи вашей недвижимости. 

Вам останется только спланировать будущий переезд – остальное сделают специалисты «Петербургской Недвижимости». А именно прорекламируют вашу квартиру для привлечения покупателей, организуют показы, проконтролируют ход сделки на всех ее этапах. 

Выбирайте лучшее

Услуга «квартира в зачет» распространяется на объекты строительной компании Setl City – это свыше 15 современных жилых комплексов комфорт-класса, расположенных в удобных для проживания районах и обеспеченных необходимой инфраструктурой. В проектах предусмотрены детские сады и школы, медицинские центры, спорткомплексы, продуктовые магазины, подземные паркинги и детские площадки с безопасным покрытием. 

В квартиру Setl City можно переехать сразу после получения ключей, не беспокоясь о ремонте – все они сдаются с качественной чистовой отделкой в двух цветах «Ваниль» или «Шоколад». Новый стандарт отделки «Итальянские коллекции» включает теплые полы в ванной комнате. Выбирайте то, что нравится именно вам.  

Для клиентов «Петербургской Недвижимости» доступны все услуги прямого отдела продаж: специальные ставки по ипотеке, услуга по полной меблировке квартиры и другие предложения.

*​«Квартира в зачет» – услуга, благодаря которой у клиента снимается большинство издержек, связанных с продажей имеющегося жилья и приобретением новой квартиры. Чтобы купить квартиру в строящемся или готовом доме, клиенту необходимо оплатить от 20% стоимости, остальная часть вносится в течение четырех месяцев за счет средств, вырученных с продажи имеющегося у клиента жилья, которым занимается агентство «Петербургская Недвижимость». Подробнее по телефону 8 (812) 335-55-55

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

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