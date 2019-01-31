Трамп назвал условие торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что финальная торговая сделка с Китаем не будет заключена до тех пор, пока он не встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшем будущем.

"Главные торговые переговорщики Китая находятся в США и встречаются с нашими представителями. Встречи проходят хорошо, с добрыми намерениями и в хорошем расположении духа с обеих сторон. Китай не хочет повышения тарифов и чувствует, что им будет лучше, если они заключат сделку. Они правы", – написал Трамп в Twitter.

China’s top trade negotiators are in the U.S. meeting with our representatives. Meetings are going well with good intent and spirit on both sides. China does not want an increase in Tariffs and feels they will do much better if they make a deal. They are correct. I will be...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 января 2019 г.

"Сегодня я встречаюсь с их главными лидерами и представителями в Овальном кабинете. Финальной сделки не будет, пока я и мой друг председатель Си (Цзиньпин) не встретимся в ближайшем будущем, чтобы обсудить и прийти к соглашению по некоторым давним и более сложными пунктам", – заявил американский президент.

По его словам, представители Китая и США пытаются достигнуть максимально полной сделки и не оставлять никаких вопросов нерешенными на повестке. "Каждая из многих проблем обсуждается и, надеюсь, будет разрешена. Тарифы в отношении Китая возрастают до 25% 1 марта, поэтому все усердно работают, чтобы закончить к этой дате", – добавил американский президент.

Ранее сообщалось, что с американской стороны в переговорах, которые проходят 30 – 31 января, примут участие торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономической политике Ларри Кудлоу и помощник президента по торговой и промышленной политике Питер Наварро, а также другие чиновники.