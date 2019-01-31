Названы самые опасные и безопасные страны Европы для поездок на машине

Вероятность попасть в ДТП в Австрии почти в 9 раз выше, чем в Дании. Самые опасные и самые безопасные для автомобильных поездок страны Евросоюза назвали эксперты компании Canvas Holidays, которая занимается организацией летних лагерей отдыха.

Аналитики, используя данные из ежегодного отчета Европейской комиссии о происшествиях, подсчитали, сколько дорожных аварий пришлось на 10 тысяч жителей в каждой стране в 2018 году, и на основе этих цифр составили рейтинг безопасности.

Меньше всего вероятность попасть в ДТП оказалась в Дании: на 10 тысяч человек там пришлось всего 5 аварий. На втором месте – Кипр (7,5 ДТП на 10 тысяч жителей), на третьем – Финляндия (8,5 аварий). До 10 случаев также насчитали во Франции (8,6) и Польше (8,9).

Самой аварийно опасной страной Евросоюза оказалась Австрия. На 10 тысяч жителей там пришлось 43,6 аварии. Также в «красную» зону попали Германия (37,2) и Бельгия (35,1). Чуть меньше аварий произошло в прошлом году на дорогах Словении и Португалии (по 31,4 ДТП), а также Мальты (30,2). В остальных странах насчитали от 10 до 30 ДТП на 10 тысяч человек.

Аналитики также дают несколько рекомендаций для безопасного путешествия по европейским странам на автомобиле. Во-первых, нужно изучить местные правила дорожного движения и убедиться в наличии правильно оформленной страховки. При поездке на собственном автомобиле необходимо иметь возможность переключить режим фар для правостороннего движения. Не стоит бояться ехать медленно: изучение незнакомой местности требует времени, а под рукой лучше всегда иметь немного мелочи для различных сборов.