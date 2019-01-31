Снегоплавилки не дождались снега. Почему Смольный не топит снег на местах, а складывает до лучших времен

Дорогие, но «экономичные» передвижные снегоплавилки заменили на еще более дешевую технологию: складировать снег в 52 кучки, чтобы потом вывозить их на утилизацию, когда обстановка позволит.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

После памятной зимы 2011 года Смольный закупил передвижные установки для плавки снега — предполагалось, что они спасут в случае очередного буйства стихии. Ждать его пришлось 8 лет, а когда дождались, выяснилось, что канадские агрегаты за 200 млн не пригодятся. Проще везти снег на стационарные пункты «Водоканала» или складировать до поры в разных районах города, благо список разрешенных адресов вырос.

О мобильных снегоплавильных пунктах этой зимой вспомнили не зря: январь побил рекорд суперснежного начала 2011 года, после которого свою должность покинула бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. На этом фоне — а также в рамках необъявленной избирательной кампании — посыпались чиновничьи откровения: содержание дорог недофинансировано на 40%, парк снегоуборочной техники необходимо увеличить, песок по возможности заменить на гранитную крошку, ну и вообще почаще брать лопаты в руки самим.

При этом комитет по благоустройству отчитывается о титанических объемах вывезенного снега. Накануне сообщили о суточном рекорде этой зимы – 73 тысячи кубометров, всего же с начала снежного сезона накопилось 1,9 млн кубов. Все это направляется на 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов, которые находятся в ведении «Водоканала». Однако эти объекты не успевают принимать все грузовики и огромные тонары, которые стоят в многочасовых очередях, чтобы разгрузиться. 28 января аппарат врио губернатора Петербурга сообщил, что открыл несколько дополнительных площадок для размещения снега.

На самом деле 45 адресов районными администрациями определены заранее и даже содержатся в конкурсной документации для подрядчиков по содержанию дорог. Там они проходят под названием «площадка временного перегруза снега со сроком вывоза до 10 суток: мол, чем толкаться в пробках по дороге к условному Рижскому проспекту или Шкиперскому протоку, лучше до поры до времени разгрузиться где-то недалеко, а потом уже везти снег на утилизацию. Рекордсменом по их количеству является Курортный район, там площадок аж 17; в остальных их число колеблется от 1 до 4, в Центральном районе изначально не запланированно ни одной. Однако погода внесла свои корректировки. Главной находкой стал полигон «Северный» все того же «Водоканала», где для снега приготовлены целые поля.

Помимо этого, снежные курганы в январе разрешили размещать на углу 8-го Верхнего переулка и пр. Энгельса, на Дальневосточном, на парковке между Крестовским проспектом и Южной дорогой, на Мебельной улице, в Славянке и на Кавалергардской улице у дома 42, а также на Петроградской набережной напротив дома 38А. В Центральном районе перегружают снег на Орловской улице и на проспекте Обуховской обороны рядом с Обводным каналом.

При этом еще несколько лет назад казалось, что, буквально, не гора пойдет к Магомету, а наоборот. В конце нулевых примерно за 40 млн были закуплены три мобильные снегоплавильные установки – две канадские и одна американская. Контрольно-счетная палата поперхнулась и признала расходы неэффективными, ведь техника практически не использовалась. В 2011 году это не помешало приобрести еще 10 штук, на этот раз все канадские, производства Trecan. 3 из них были газовые, 7 — дизельные, но вне зависимости от технического устройства, импортные плавилки оказались в разы дороже отечественных, покупка обошлась в 212 млн рублей.

Чтение интервью «Фонтанки» с главами комитета по благоустройству того времени Андреем Подобедом и Владимиром Абраменко — натуральное путешествие во времени: там и соль с реагентом «Бионорд», и отказ расширять использование гранитной крошки. Однако в части снегоплавилок — торжество рационализма. Сравнивая дорогие канадские установки с дешевыми отечественными, Подобед проводил параллели с автомобилями: «Давайте для примера возьмем два легковых автомобиля – стоимостью 500 тысяч рублей и 1,5 млн. У первого автомобиля расход топлива – 15 литров, у второго – 6 литров. И в расчете на целый год мы получаем существенную разницу в расходах, так что за несколько лет разница в изначальной цене съедается».

Судя по всему, разница съелась года за 4, и на этом было решено остановиться. Мобильные плавилки ставили, в частности, на Петроградской стороне и набережной Обводного канала. Однако, как рассказали в комитете по благоустройству, в последний раз установки массово использовали в 2015 году, затем переориентировались на стационарные пункты. Несколько парадоксальным выглядит ответ о причинах — на фоне приведенной выше цитаты об экономии на эксплуатации: «Использовать эти снегоплавильные установки при существующих в городе мощностях снегоплавильных пунктов экономически не оправдано».

В неформальной беседе представители комитета добавляют, что с 2011 года сильно подорожали горюче-смазочные материалы, а появление новых пунктов «Водоканала» позволяет перерабатывать несравнимо больший объем снега. «Вы не тратите деньги на топливо, - говорит один из производителей профильного оборудования. – Работа идет на сточных водах, среднегодовая температура — 15 градусов, и это вполне хватает, чтобы плавить снег. То есть там гораздо лучше экономика даже при учете стоимости строительства».

Новое руководство комитета по благоустройству применило и новый подход к уборке, в частности, бессолевую диету. Понимая, что за хозяйство им досталось, оно также попыталось «избавиться» от мобильных снегоплавилок, а точнее передать движимое имущество из хозведения дорожных предприятий в комитет имущественных отношений. По информации «Фонтанки», процесс так и не был запущен; в КИО подтвердили, что никаких торгов по продаже установок не проводили. Для сравнения, в интернете есть предложения по продаже установок Trecan чуть меньшей мощности, но того же 2011 года выпуска, за 15 млн рублей.

Производительность одной канадской установки – 350 кубометров в час. Если считать не расходы, а объем, выходит, что за час десять установок плавят порядка 3,5 тысяч кубов. Не так мало: в «Водоканале», к примеру, сообщили, что общая суточная производительность его стационарных снегоплавильных пунктов составляет 66 тысяч кубометров, а снегоприемников – 35 тысяч кубометров. Правда, уточнили, что эти объекты могут «работать с превышением суточной производительности в связи с обильными снегопадами без влияния на качество плавления и приема снежных масс». В любом случае, эксперимент с передвижными снегоплавильными пунктами в Петербурге заморожен. Сергей Степанов, коммерческий директор петербургской компании «Горыныч», не сумевшей посоревноваться с канадацами в 2011 году, рассказал, что сейчас сотрудничает с «Водоканалом» только на стационарных пунктах, поставляя часть оборудования, в частности, снегодробилки.

P.S. Накануне в сети появилось видео, на котором губернатор Курской области Роман Старовойт выговаривает мэру Курска Николаю Овчарову за то, что снегоплавилка, переданная из Москвы, стоит без дела.

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«Нам безвозмездно дорогостоящую технику передают, – говорит Старовойт. – Для того, чтобы она сейчас стояла в неудобном месте, в гараже, среди каких-то руин и ржавчины, вся в снегу?... Вам неинтересно, как работает эта техника? Вас устраивает ситуация с уборкой снега в городе?»

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»