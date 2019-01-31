«АвтоВАЗ» показал первого покупателя «Весты» за миллион. Он – преемник первого покупателя XRAY

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым владельцем самой дорогой «Лады» – нового седана LADA Vesta Sport, продажи которого стартовали 31 января. Это первая машина «АвтоВАЗа», стоимость которой превысила 1 миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, о желании приобрести модель Азаров заявил еще во время ее премьеры на Московском международном автосалоне в августе 2018 года. Тогда президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис вручил ему сертификат на право покупки первой LADA Vesta Sport. Азаров получил автомобиль в цвете «Тайфун». Это серо-голубой «металлик», оттенок разработали специально для спортивной «Весты».

LADA Vesta Sport оснащен форсированным 1,8-литровым мотором мощностью 145 л.с., механической коробкой передач, спортивной подвеской, заниженной на 31 мм, тормозами повышенной эффективности и аэродинамическим обвесом. Также автомобиль получил крупные 17-дюймовые колеса на низкопрофильных шинах. Стоимость новинки начинается от 1 009 900 рублей.

Предыдущий губернатор Самарской области, Николай Меркушкин, в феврале 2016 года стал первым покупателем хетчбэка LADA XRAY.