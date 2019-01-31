Четырех топ-менеджеров “Газпрома” объединили в преступное сообщество. Его главой объявлен отец сенатора Арашукова

Высокопоставленные сотрудники дочерних предприятий «Газпрома» доставлены в Басманный суд на избрание мер пресечения по делу о хищении 30 млрд рублей. Им вменили участие в преступном сообществе, главой которого считается 59-летний отец уже арестованного сенатора – Рауль Арашуков.

Как следует из картотеки Басманного суда, следствие 31 января ходатайствует об аресте пяти человек, среди них советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. Его задержали накануне в Петербурге по подозрению в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей.

В преступное сообщество объединены также гендиректор компании «Газпром газораспределение Астрахань» Руслан Арашуков, гендиректор компаний «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов и его первый заместитель Николай Романов. Пятым вероятным участником группы считается бывший руководитель «Газпром межрегионгаз Черкесск» Гузер Хашукаев. Его тоже просят заключить под стражу.

По версии следствия, отец сенатора Рауфа Арашукова в течение многих лет использовал свои связи для назначения родственников и знакомых на различные должности в структурах ТЭК Северного Кавказа. Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет.

Следственный комитет сегодня опубликовал видео обысков в роскошных домах фигурантов.

Член Совета Федерации Рауф Арашуков заключен под стражу накануне. Ему предъявили обвинение в организации убийств в 2010 году, когда были застрелены лидер молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков и претендент на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. На тот момент Арашукову было 24 года. Сенатором он стал в 30 лет.