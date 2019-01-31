Создатель ресторана на 76-м этаже «Лахта Центра» рассказал о ценах и дате открытия

Ресторан на старых рендерах "Лахта Центра".

Московский ресторатор Сергей Березуцкий, который вместе с братом-близнецом Иваном выиграл на конкурсе «Газпрома» право открыть ресторан в Лахта Центре, рассказал «Фонтанке» первые подробности о новом заведении.

30 января Березуцкие выиграли в конкурсе на создание самого высокого в Европе панорамного ресторана в башне Лахта Центра. Предложенная ими концепция предусматривает создание ресторана современной русской кухни, «основанной на использовании лучших, уникальных продуктов из каждого региона страны», которая будет демонстрировать «гастрономическое разнообразие России». Залы ресторана расположатся в общественной зоне на 75-м и 76-м этажах «Лахта Центра» на высоте 315 и 319,2 метра соответственно. Поднимать посетителей на 75-й этаж будут специальные высокоскоростные лифты-экспрессы со скоростью 8 м/сек. Подъем займет не более минуты.

В беседе с «Фонтанкой» 31 января Березуцкий рассказал, что не хотел бы называть имена всех участников конкурса. Но желающих, по его словам, было много, и это очень серьезные конкуренты.

Открытие заведения ориентировочно произойдет осенью, вместе с башней самого Лахта Центра. Особых сложностей при постройке такого высокого заведения он пока назвать не может, так как они выиграли конкурс только накануне. Дизайнеры братьев-рестораторов даже пока не зашли на площадку.

«Он не будет слишком большим. Наши дизайнеры рассчитают посадочные места. От них будет зависеть средний чек. Но он не будет дорогим. Мы хотим его сделать доступным для всех, – заявил Сергей Березуцкий. – Мы очень любим Санкт-Петербург, это родной и любимый город, и если есть малейшая возможность открыть там лучший ресторан, то для нас это честь».

Иван Березуцкий, шеф-повар PMI Bar в Петербурге, и его брат Сергей Березуцкий, бывший шеф-повар московского ресторана «Как есть», открыли в столице собственный ресторан Twins в 2014 году на Малой Бронной, а затем запустили флагманский проект Twins Garden на Страстном бульваре, который регулярно входит в список лучших ресторанов мира, писала о них "Собака.Ру".