Туман окутывает Петербург. ЗСД и стадион на Крестовском едва различимы

Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»

Под вечер 31 января на Петербург с залива начал наползать туман. Автомобилистам, особенно едущим по ЗСД, надо быть осторожнее.

Два автомобиля столкнулись перед заездом на ЗСД с набережной Макарова, а на самой магистрали – ещё двое и грузовик, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На фотографии (в той же группе) с Кантемировской улицы, где два «БМВ» зажали «Шеви», тоже видно туман за Выборгской набережной.

Фотографиями тумана делятся горожане в соцсетях. Его видно, в частности, в Приморском, Выборгском, Василеостровском районах.

Напомним, синоптики предупреждали о том, что 31 января возможен туман. Сегодня в Петербурге минус 2 градуса, завтра ожидается похолодание на пару градусов.