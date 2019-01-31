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ЖКХ
31.01.2019 17:05
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«Четыре дизель-электрические». Убранный в Кронштадте снег измерили в субмаринах

Нетривиальный подход к свирепствующим в Петербурге залповым снегопадам продемонстрировали власти Кронштадтского района. Количество выпавших осадков здесь решили оценить в подводных лодках.

О собственной методике подсчета районная администрация сообщает 31 января. За первый месяц нового года на острове выпало больше одного метра снежных осадков, что уже превысило среднегодовую норму. Местные коммунальщики вывезли с городских улиц более 41 тысячи кубометров снега, вес которого составил около восьми тысяч тонн.

«Количество убранного за месяц в Кронштадте снега можно сравнить с водоизмещением четырёх дизель-электрических подводных лодок класса «Санкт-Петербург», – провели в пресс-службе понятную для жителей военно-морской столицы параллель.

Ежедневно на улицы Кронштадта на уборку снега выходят 40 единиц специальной техники и около сотни дворников и кровельщиков. На выездном совещании районного штаба глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк оценил качество зимней уборки на «троечку».

«В целом мы справились, но ключевые проблемы пока не решены. У нас не хватает уборочной техники, в первую очередь малой, способной работать во дворах, не хватает дворников. Жители района предъявляют нам справедливые жалобы на качество зимней уборки, в первую очередь во дворах», – цитирует Довганюка пресс-служба администрации, акцентируя, что «с учётом господствующих ветров западного направления остров Котлин первым в Петербурге принимал на себя удары снежной стихии».  


© Фонтанка.Ру

Справка:

По последним данным городского комитета по благоустройству, с начала сезона в Петербурге собрано около 1,8 млн кубометров снега. С конца декабря в Северной столице выпало свыше 130 см осадков. Это уже больше показателей снежной зимы 2010-2011 годов, запомнившейся сменой губернатора. Качество уборки улиц и дворов - ключевая тема, которую обсуждают горожане и в 2019 году.

Новое политическое руководство города признало, что уборка улиц профинансирована лишь на 60%. Контролирующие органы выписывают штрафы подрядчикам из-за состояния внутриквартальных территорий и дорог, а УФАС выявило «снежный картель» при проведении 8-миллиардных торгов на уборку улиц.

Врио губернатора Александр Беглов приказал раздать в районных администрациях «лопаты Беглова», а после ночного совещания в Смольном ввел особый режим готовности к ЧС.

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