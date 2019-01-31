Путин: Инициаторы церковного раскола на Украине учились у безбожников прошлого

Россия уважает независимость религии в других странах, однако оставляет за собой право реагировать на нарушения, заявил глава государства.

«Мы видим примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, навязанный на борьбу за власть реализуется на Украине. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века», – сказал 31 января Владимир Путин во время выступления по случаю десятилетия интронизации патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

По его словам, печально, что Константинопольский патриархат принимает участие в событиях на Украине. «Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни в соседней стране», – так Путин описал позицию России, что вызвало аплодисменты в зале. При этом глава государства отметил, что российская сторона оставляет за собой право «реагировать на религиозные нарушения». Он подчеркнул, что «братские межцерковные связи объединяли народы».

Президент также отметил, что РПЦ «всегда там, где нужно», поддерживая россиян в сложных ситуациях, а также помогая российской армии. «Большого внимания заслуживает просветительская деятельность РПЦ», – отметил глава государства. Путин также подчеркнул поддержку зарубежных общин и соотечественников в других странах. Президент уверен, что важно «не потерять себя в эпоху бурных глобальных изменений», в чем может помочь РПЦ. Государство, в свою очередь, будет развивать партнерство с церковью.

Напомним, что сегодня, 31 января, в Государственном Кремлевском дворце президент России выступил с речью по случаю десятилетия интронизации патриарха Кирилла. Кроме того, в планах Путина было встретиться с предстоятелями и главами делегаций поместных православных церквей, которые прибыли в Москву из других стран.