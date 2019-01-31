18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -4
$ 65.36р
75.20р
17:03 31.01.2019
Расширенный поиск
Срочно

Что сегодня минируют в Петербурге. Новости. Фото

Общество
31.01.2019 16:56
Печать

Путин: Инициаторы церковного раскола на Украине учились у безбожников прошлого

 

Россия уважает независимость религии в других странах, однако оставляет за собой право реагировать на нарушения, заявил глава государства.

«Мы видим примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, навязанный на борьбу за власть реализуется на Украине. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века», – сказал 31 января Владимир Путин во время выступления по случаю десятилетия интронизации патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

По его словам, печально, что Константинопольский патриархат принимает участие в событиях на Украине. «Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни в соседней стране», – так Путин описал позицию России, что вызвало аплодисменты в зале. При этом глава государства отметил, что российская сторона оставляет за собой право «реагировать на религиозные нарушения». Он подчеркнул, что «братские межцерковные связи объединяли народы».

Президент также отметил, что РПЦ «всегда там, где нужно», поддерживая россиян в сложных ситуациях, а также помогая российской армии. «Большого внимания заслуживает просветительская деятельность РПЦ», – отметил глава государства. Путин также подчеркнул поддержку зарубежных общин и соотечественников в других странах. Президент уверен, что важно «не потерять себя в эпоху бурных глобальных изменений», в чем может помочь РПЦ. Государство, в свою очередь, будет развивать партнерство с церковью.

Напомним, что сегодня, 31 января, в Государственном Кремлевском дворце президент России выступил с речью по случаю десятилетия интронизации патриарха Кирилла. Кроме того, в планах Путина было встретиться с предстоятелями и главами делегаций поместных православных церквей, которые прибыли в Москву из других стран.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
СК «Полис Групп»
31.01.2019 16:26

Строительство школы в ЖК «Краски лета» ведется активными темпами

Компания «Полис Групп» продолжает строительство школы на 1175 мест в составе жилого комплекса «Краски лета».
предоставлено компанией «Галамарт»
31.01.2019 15:27

Ароматизаторы New Galaxy: как на нас влияют различные запахи

Если вы пользуетесь ароматизаторами для дома или автомобиля, знания какой аромат для чего подходит, вам очень пригодятся. «Усыпляющий» аромат, когда вы за рулем, может сослужить плохую службу, поэтому запахом лаванды лучше наслаждаться дома.
«Петербургская Недвижимость»
31.01.2019 13:27

«Петербургская Недвижимость» отметила рост спроса на элитные проекты

Ведущий строительный брокер отмечает высокие темпы продаж нового элитного дома на Петровском острове The One от Setl City.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.01.2019 12:31

Система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» вновь получила «Знак качества»

31.01.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне A1.ib. Ранее у банка действовала оценка А1.ib от 17.05.2017.
«Аквилон Инвест»
31.01.2019 12:28

«Аквилон Инвест» расширил парк строительной техники в Санкт-Петербурге

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил собственный парк строительной техники в Санкт-Петербурге до 20 единиц. Таким образом, сегодня потребности стройплощадок в Северной столице в башенных кранах обеспечены на 100%.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
31.01.2019 11:39

В ЖК «Самоцветы» открылся новый детский сад

30 января 2019 года в составе жилого комплекса «Самоцветы», реализованного компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), открылся новый современный детский сад № 27 имени И. А. Бунина.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
31.01.2019 10:22

«Петербургская Недвижимость» подвела итоги года

Ведущий строительный брокер «Петербургская Недвижимость» увеличил количество реализованных квартир на 21,1%.
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
30.01.2019 18:00

Новый центр мебели и интерьера откроется в Петербурге

В августе 2019г на улице Фучика планируется открытие центра мебели и интерьера «Кубатура», который соберет под одной крышей все необходимое для комплексной смены интерьера квартиры, дома и офиса.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
30.01.2019 16:55

Добрый дом в Шушарах

СК "Дальпитерстрой" ввела в эксплуатацию очередной дом в Шушарах - на этот раз на Новгородском проспекте, 4. Здание радует глаз "теплой" раскраской и необычно по своей "начинке".
ГК «Эталон»
30.01.2019 14:58

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ГК «КВС»
30.01.2019 12:55

Удачное сотрудничество с ГК «КВС»

Абсолют Банк поблагодарил застройщика за сотрудничество по ипотечному кредитованию в 2018 году, вручив награду и благодарственное письмо.
pixabay.com
30.01.2019 11:25

Becar Asset Management стала партнером международной гостиничной сети

Becar Asset Management и международная гостиничная сеть Wyndham Hotels & Resorts подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий совместную деятельность компаний в гостиничной сфере.