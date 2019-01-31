10 больниц, 16 школ, 16 ТРЦ и 4 комитета Смольного - промежуточные итоги веерной эвакуации в Петербурге

В Петербурге оперативные службы проверили более сорока социальных и коммерческих объектов после массовых сообщений о заминировании. «Фонтанке» стали известны подсчеты городского ГУ МЧС.

По нашим данным, к 15.00 спасатели на совещании отчитались городским властям о том, что взрывы неизвестными были обещаны в десяти учреждениях здравоохранения, 16 школах и детских садах, 16 торговых центрах и четырех комитетах Смольного.

По всей видимости, ГУ МЧС Петербурга предоставило далеко не окончательные данные. Уже утром 31 января было известно об эвакуации как минимум 31 школы, почти тридцати больниц, десятков торговых центров, а электронные угрозы выгнали всех чиновников из административного центра «Невская ратуша», в котором расположено большее, нежели четыре, количество комитетов. Также известно об эвакуации жилищного комитета, комитета здравоохранения, комитета образования и других, не расположенных в «Невской ратуше».

Пресс-секретарь ГУ МЧС Петербурга Андрей Литовка на звонки не отвечает, для комментариев он недоступен.

В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области попросили для уточнения информации дополнительное время, сославшись на большой объем проверок. К часу дня у спецслужб уже закончились собаки. Услуги кинологов пользуются чрезвычайным спросом, и их не хватает.

Масштабы эвакуации можно оценить по трансляции «Фонтанки», в которой собрана читательская информация со всего города.